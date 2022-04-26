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北海道船難 多個環節同時出錯造成悲劇

編譯李京倫／報導
一架直升機25日在知床半島頂端上空搜尋船難生還者。（美聯社）
一架直升機25日在知床半島頂端上空搜尋船難生還者。（美聯社）

北海道知床地區觀光船「KAZU 1」23日下午在知床半島海域失聯，船上載有26人，包括24名乘客、1名船長與1名甲板員，截至25日共尋獲11名罹難者，目前仍有15人下落不明。

BBC報導，北海道船難是多種因素同時出錯造成。

首先是海象不佳。這艘船23日上午10點出海往北行進時，海上有強風和三公尺浪，當地漁船紛紛返回港口，有另一艘觀光船的船長提醒KAZU 1的船長應該折返，但船長沒理會。

KAZU 1的船長曾受訓駕駛湖面船隻，但對駕駛海面船隻經驗不足，「知床遊覽船」公司雇用他，是為了取代老闆辭退、更有經驗的船長。

其次是船上沒有充氣救生艇。當地海域四月水溫只有攝氏兩三度，但近海客船依法不用配備充氣救生艇，KAZU 1只有救生衣和救生圈，專家指出，普通成人掉落北海道北方四月寒冷海域，只能存活不到一小時，兒童更短。

第三是救援來遲，未在一小時內趕到現場，而是在船隻發出求救訊號超過三小時之後。離船難地點最近的直升機基地160公里遠，不過當天最近的海巡直升機另有任務，接獲救難任務後必須先飛回基地、加油再往北飛到知床半島，趕抵現場時，距離日落只剩90分鐘。

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