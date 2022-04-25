俄外長：西方軍援烏克蘭 意味北約實際上參與對俄戰爭

俄羅斯外交部長拉夫洛夫。Getty Images

俄羅斯 外交部長拉夫洛夫25日指出，西方國家軍援烏克蘭 意味著北約組織「實際上參與對俄戰爭」。

BBC與路透轉述，拉夫洛夫接受俄羅斯國營電視台「第一頻道」（Channel One）節目《大博弈》（Great Game）的訪問時表示，西方國家運送到烏克蘭的武器將成為俄羅斯軍方在特別軍事行動框架內採取行動的合法目標，「北約，實際上，正透過代理人（Proxy）參與一場對俄戰爭，並且正在武裝那個代理人。戰爭意味著戰爭（War means war）」。

拉夫洛夫還指出，俄羅斯跟烏克蘭的衝突會以協議方式結束，但內容將取決於軍事情勢。

俄羅斯衛星通訊社則報導，拉夫洛夫稱俄羅斯希望西方國家考慮烏克蘭總統澤倫斯基呼籲派遣北約部隊時，要符合不發動第三次世界大戰的保證。他指出，「所有國家一直都在說，我們將提供武器，這當然是火上加油。他們希望通過提供武器，來迫使烏克蘭與俄羅斯作戰到最後一個人」。

拉夫洛夫認為，此舉只會衝突久拖不決，「這也是他們希望的，讓俄羅斯受到越來越大的傷害」。

拉夫洛夫還表示，美國與前蘇聯在古巴 飛彈危機期間有著雙方領導人都信任的交流渠道，「現在沒有那種渠道，無人嘗試建立這種渠道，此前做過小心翼翼的嘗試，但收效甚微」。