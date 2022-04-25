我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：我喜歡馬斯克 但就算解禁… 我也不會重返推特

物價還會再漲 全美四成小企業 打算近期漲價10%以上

UN秘書長晤土耳其總統 重申盡快止戰是共同目標

中央社／伊斯坦堡26日專電
聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）。（新華社）
聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）。（新華社）

烏克蘭戰事進入第三個月，聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）昨天與土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）會面，兩人強調透過人道走廊撤離平民的迫切需求，並重申盡快結束戰事的共同目標。

土耳其國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，古特瑞斯昨天於土耳其首都安卡拉與厄多安會面。聯合國會後發布聲明表示，兩人強調透過人道走廊有效撤離平民，及向受影響社區提供亟需援助的迫切需求。

古特瑞斯表示支持土耳其「正就烏克蘭戰爭進行的外交努力」，並指出他與厄多安「同意持續聯繫，以跟進推動中的倡議」。古特瑞斯今天將前往莫斯科與俄國總統普亭（Vladimir Putin）會面，28日轉往基輔，和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會談。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，聲稱目的是使烏克蘭「非軍事化」和「去納粹化」。西方對俄國實施全面制裁，盼藉此結束已奪去數千人性命、迫使數百萬名烏克蘭人離開家園的戰爭。

與烏克蘭及俄羅斯都交好的土耳其持續居中斡旋試圖終結戰爭，不僅主持烏、俄代表團在伊斯坦堡會談，更在南部度假勝地安塔利亞（Antalya）主辦俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）及烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）的高峰會，這是自開戰打以來，交戰方高階官員的首次會晤。

土耳其總統府通訊署日前聲明，厄多安24日與澤倫斯基通話，討論烏俄戰爭最新發展及談判進程。

厄多安向澤倫斯基強調，土耳其願意在談判過程中給予調解等所有支持；烏克蘭東南部城市馬立波（Mariupol）局勢日益惡化，必須確保當地平民撤離。此外，土耳其原則上願意成為烏克蘭安全的擔保方。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

上一則

英國對烏克蘭所有貨品免除關稅 擴大對俄出口禁令

延伸閱讀

俄稱將停火讓平民撤離馬立波鋼鐵廠 烏駁未達協議

俄稱將停火讓平民撤離馬立波鋼鐵廠 烏駁未達協議
拜登提名烏克蘭大使人選 現駐斯洛伐克大使出線

拜登提名烏克蘭大使人選 現駐斯洛伐克大使出線
澤倫斯基：與布林肯、奧斯丁的會談有效且令人鼓舞

澤倫斯基：與布林肯、奧斯丁的會談有效且令人鼓舞
布林肯、奧斯丁與澤倫斯基會面 烏盼軍援：別空手來

布林肯、奧斯丁與澤倫斯基會面 烏盼軍援：別空手來

熱門新聞

俄國總統普亭好友、51歲天然氣工業銀行前總裁阿瓦耶夫（Vladislav Avayev）18日被發現在莫斯科的自宅身亡。取材自推特

普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

2022-04-20 08:29
4名印度男子闖入動物保護區，輪流性侵一隻長達140公分的孟加拉巨蜥。圖為孟加拉巨蜥示意圖。（取材自維基）

4男闖保護區「輪流性侵140公分巨蜥」還用手機拍人獸片

2022-04-19 23:40
俄國總統普亭21日與俄國國防部長紹伊古在克里姆林宮會面，但不難發現普亭看起來有點臃腫，且右手緊抓桌子，健康狀況再掀討論。取材自推特

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

2022-04-22 22:15
波托申亞（右）與妻女。圖翻攝推特@MattiasSvea

一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純

2022-04-22 08:17
烏克蘭軍方23日表示，烏軍摧毀了南部刻松(Kherson)地區的俄軍指揮所，當時在指揮所內的兩名俄羅斯將軍陣亡。圖為刻松空軍基地的衛星畫面。美聯社

烏軍摧毀刻松俄軍指揮所 又有2名俄國將軍陣亡

2022-04-23 19:55
北海道知床地區觀光船「KAZU 1」從此港口出發後失聯。(美聯社)

北海道觀光船仍下落不明 夜晚、天氣差搜救困難

2022-04-23 12:16

超人氣

更多 >
普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議

普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議
紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工

紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工
明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班
紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯

紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯
上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口