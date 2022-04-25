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英國對烏克蘭所有貨品免除關稅 擴大對俄出口禁令

中央社／倫敦25日專電
英國首相強生兩周前訪問基輔時即承諾，將刪減對烏克蘭貨品徵收的關稅。（Getty Images）
英國首相強生兩周前訪問基輔時即承諾，將刪減對烏克蘭貨品徵收的關稅。（Getty Images）

英國今天宣布，為協助支持烏克蘭經濟，將在既有的雙邊自由貿易框架下，對進口自烏克蘭的所有貨品免徵關稅。此外，英國也擴大對俄羅斯的出口禁令，納入訊號攔截與監控設備。

2020年10月，英國和烏克蘭簽署「政治、自由貿易和戰略夥伴協議」，是英國脫歐後與新興市場簽訂的第一份協議。今年2月中旬，英國與烏克蘭和波蘭組成三方安全合作聯盟，當時並發表聲明強調，沒有任何一個國家有權視歐洲任一部分為其勢力範圍。

首相強生（Boris Johnson）兩周前訪問基輔（Kyiv）時曾承諾，將致力刪減對烏克蘭貨品徵收的關稅。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodomyr Zelenskiy）及其政府官員近日呼籲各國對烏克蘭主要出口品項免徵關稅，包括大麥、蜂蜜、家禽肉品等。

除了免除所有進口關稅，英國國際貿易部今天指出，原有進口配額也將取消。

國際貿易大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）上周與烏克蘭駐英大使普萊斯塔可（Vadym Prystaiko）會晤，商議進一步支持烏克蘭、制裁俄羅斯的措施。

英國對俄羅斯的貨品和服務進出口限制清單持續擴大，並對鑽石、橡膠等進口自俄羅斯的部分貨品調高關稅35個百分點。

英國已禁止向俄羅斯輸出量子科技、先進材料、奢侈品等，也已停止就出口俄羅斯和白俄羅斯提供融資。

烏克蘭 英國 白俄羅斯

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