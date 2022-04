日本怒了 烏克蘭打法西斯影片驚見裕仁天皇並列希特勒

曼谷郵報與日本 共同社報導,烏克蘭 官方推特 發布的一段影片中,一段關於打倒法西斯主義的內容竟出現將日本已故裕仁天皇,與納粹德國總理希特勒和義大利時任總理墨索里尼並列畫面,引發日本網友強烈不滿。儘管烏克蘭政府已針對此事致歉,也刪除裕仁天皇的畫面,但影片已經在社群媒體轉貼多次。

烏克蘭官方帳號是在本月1日發布這段影片,批評俄國侵烏是「當代俄西斯主義」(contemporary ruscism),並使用裕仁天皇、希特勒和墨索里尼並列畫面描述,「法西斯主義和納粹主義在1945年被擊敗」。

這段影片引起日本網友強力批評,抗議湧入烏克蘭駐日大使館官方帳號。烏克蘭駐日大使克爾松斯基(Sergiy Korsunsky)25日推文致歉,表示「影片製作人缺乏對歷史的理解」。

日本執政黨自民黨的外交政策小組負責人佐藤政久24日推文呼籲外務省,向烏克蘭政府提出抗議。佐藤隨後又推文表示,外務省似乎已向烏克蘭政府提出抗議,並稱烏方已刪除「有問題的」影片。烏克蘭官方帳戶24日也確實有推文道歉,稱「無意冒犯友好的日本人民」,已刪除相關段落。

然而,新加坡聯合早報指出,一些日本推特網友表示,該影片使他們沒興趣繼續支持烏克蘭,但也有一些日本推特網友認為,烏克蘭若使用東條英機的照片會更適當。東條英機是二大戰的甲級戰犯,曾任大日本帝國陸軍大將,並在1941年至1944年出任日本首相。

Our sincere apologies for making a mistake in the previous version of the video. We had no intention to offend the friendly people of Japan 🇺🇦🇯🇵. In the new video above we have corrected the mistake. https://t.co/rB3RkR6V4k