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日本怒了 烏克蘭打法西斯影片驚見裕仁天皇並列希特勒

編譯羅方妤／綜合報導
日本已故裕仁天皇。（Getty Images）
日本已故裕仁天皇。（Getty Images）

曼谷郵報與日本共同社報導，烏克蘭官方推特發布的一段影片中，一段關於打倒法西斯主義的內容竟出現將日本已故裕仁天皇，與納粹德國總理希特勒和義大利時任總理墨索里尼並列畫面，引發日本網友強烈不滿。儘管烏克蘭政府已針對此事致歉，也刪除裕仁天皇的畫面，但影片已經在社群媒體轉貼多次。

烏克蘭官方帳號是在本月1日發布這段影片，批評俄國侵烏是「當代俄西斯主義」（contemporary ruscism），並使用裕仁天皇、希特勒和墨索里尼並列畫面描述，「法西斯主義和納粹主義在1945年被擊敗」。

這段影片引起日本網友強力批評，抗議湧入烏克蘭駐日大使館官方帳號。烏克蘭駐日大使克爾松斯基（Sergiy Korsunsky）25日推文致歉，表示「影片製作人缺乏對歷史的理解」。

日本執政黨自民黨的外交政策小組負責人佐藤政久24日推文呼籲外務省，向烏克蘭政府提出抗議。佐藤隨後又推文表示，外務省似乎已向烏克蘭政府提出抗議，並稱烏方已刪除「有問題的」影片。烏克蘭官方帳戶24日也確實有推文道歉，稱「無意冒犯友好的日本人民」，已刪除相關段落。

然而，新加坡聯合早報指出，一些日本推特網友表示，該影片使他們沒興趣繼續支持烏克蘭，但也有一些日本推特網友認為，烏克蘭若使用東條英機的照片會更適當。東條英機是二大戰的甲級戰犯，曾任大日本帝國陸軍大將，並在1941年至1944年出任日本首相。

烏克蘭 日本 推特

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