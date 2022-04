俄羅斯 多家新聞通訊社引述緊急事務部指出,俄國城市布揚斯克(Bryansk)一個儲油設施24日發生大火。

路透社報導,目前還沒有進一步消息。

英國 倫敦大學國王學院(King's College London)戰爭研究所博士生李伊(Rob Lee)在推特(Twitter)上傳一段影片,稱是布揚斯克一處油庫發生大火。

布揚斯克位在莫斯科西南方380公里左右,為布良斯克地區的行政中心,距離烏克蘭 邊界約100公里。

There is a large fire at an oil depot in Bryansk. https://t.co/0YwGd04tk6 pic.twitter.com/bV4w07f3da