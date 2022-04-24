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威尼斯雙年展首例 最高榮譽金獅獎頒2黑人女性

記者陳宛茜／台北報導
威尼斯雙年展大會宣布，最高榮譽金獅獎頒給Sonia Boyce（見圖）與Simone Leigh，這是首次頒給黑人女性藝術家。（歐新社）
威尼斯雙年展大會宣布，最高榮譽金獅獎頒給Sonia Boyce（見圖）與Simone Leigh，這是首次頒給黑人女性藝術家。（歐新社）

威尼斯雙年展大會宣布，最高榮譽金獅獎兩位得主都是黑人女性藝術家，創下該展首例。烏克蘭總統澤倫斯基還出乎意料以視訊「出席」，並警告俄羅斯勝利對藝術的影響。

大會宣布最高榮譽金獅獎頒給Simone Leigh與Sonia Boyce，是首次頒給黑人女性藝術家。兩位分別代表英國與美國參展，也是這兩個國家首次由黑人女性藝術家代表參展，雙雙寫下威尼斯雙年展歷史。

澤倫斯基也以視訊方式出席。在「這就是烏克蘭：捍衛自由」展覽開幕式上，他說，沒有任何一個暴君不會企圖限制藝術，因他們看到藝術的力量，「藝術可告訴世界只有透過藝術才能分享的訊息」。他也為此展創作一件作品，在一面烏克蘭國旗簽名寫上「我們正在捍衛我們的自由」。

歷經疫情和參展藝術家性侵疑雲，威尼斯國際藝術雙年展台灣館23日於水都開展，以「不可能的夢」為主題，完成此次「不可能的任務」。

該展是全球規模最大的藝術雙年展。由北美館主辦的第59屆威尼斯國際藝術雙年展台灣館，主題是整合台灣歷屆威尼斯雙年展參展作品的「不可能的夢」。北美館館長王俊傑說，「不可能的夢」透過文獻展示與國際論壇，重新審視台灣與威尼斯雙年展的動態關係。「不可能」在此意指「尚未成為可能」，描述對未來更美好人事物與世界的情狀與希望。

台灣館「不可能的夢」 威尼斯藝術雙年展台灣館以「不可能的夢」為主題參展，於國際藝...
台灣館「不可能的夢」 威尼斯藝術雙年展台灣館以「不可能的夢」為主題參展，於國際藝術盛會再現台灣的文化脈絡與觀點。圖／北美館提供
威尼斯雙年展大會宣布，最高榮譽金獅獎頒給Simone Leigh（見圖）與Son...
威尼斯雙年展大會宣布，最高榮譽金獅獎頒給Simone Leigh（見圖）與Sonia Boyce，這是首次頒給黑人女性藝術家。（歐新社）

烏克蘭 黑人 澤倫斯基

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