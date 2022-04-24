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阿桑吉妻：丈夫命運牽動全歐 切勿將他引渡至美

中央社／布魯塞爾23日綜合報導
維基解密創辦人阿桑吉面臨英國政府是否同意引渡他到美國的命運。圖為他的支持者舉著媒體自由的標語。(Getty Images)
維基解密創辦人阿桑吉面臨英國政府是否同意引渡他到美國的命運。圖為他的支持者舉著媒體自由的標語。(Getty Images)

揭密網站「維基解密」（WikiLeaks）創辦人阿桑吉的妻子史黛拉今天呼籲英國政府，不要簽署引渡阿桑吉到美國的命令，並表示阿桑吉的命運將影響整個歐洲。

法新社報導，英國法院20日核發正式命令，同意引渡阿桑吉（Julian Assange）到美國，讓他就披露伊拉克、阿富汗戰爭機密檔案在美國受審。

最後決定權如今在英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）手上，但阿桑吉仍可提出上訴。

史黛拉（Stella Assange）在布魯塞爾（Brussels）一場支持她丈夫的示威活動場邊告訴法新社說：「這是政治案，它一直是件政治案。」

她又說：「各個政府都在玩弄伎倆，英國、澳洲和美國政府都會說，由法院決定。」

她表示：「如今英國法院已核發引渡命令，沒有藉口，這完全在政治範疇之內。」

倫敦市中心一名地方法官20日的裁決，讓這起爭訟長久案件更接近尾聲。

但阿桑吉的律師團在5月18日之前，仍可與巴特爾交涉，也可就此案其他論點進一步提起上訴。

此案因與媒體自由相關而廣受矚目。阿桑吉支持者指控華府試圖掩蓋對安全提出正當疑慮的報導。

史黛拉說，這起案件牽涉到一個核心問題，即「一個擁有自由媒體的自由開放社會意味著什麼」，她表示，必要時，將把此案提交歐洲人權法院（European Court of Human Rights）。

史黛拉強調，「這攸關著歐洲價值觀的靈魂，民主的價值觀」。

她表示，英國政府「譴責烏克蘭發生的戰爭罪行，但也將展示出，它是否準備引渡一個揭發戰爭罪行的記者」。

揭密網站「維基解密」（WikiLeaks）創辦人阿桑吉的妻子史黛拉。(Getty...
揭密網站「維基解密」（WikiLeaks）創辦人阿桑吉的妻子史黛拉。(Getty Images)

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