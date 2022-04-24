暗示中索協議涉貪？澳洲防長控中國行賄獲國際合約

澳洲國防部長杜登。(歐新社)

澳洲 國防部長杜登（Peter Dutton）今天指控中國，為了爭取國際合約而行賄他國，但對於北京 新近與索羅門群島簽訂的安全協議是否涉及貪腐，澳洲防長拒絕表示意見。

杜登提出這項指控，適值所屬保守派政府在5月21日大選前面臨質疑：中國政府在取得索羅門的安全協議上，如何明顯地智勝澳洲。

中索簽訂安全協議一事，震撼了索羅門傳統友邦─澳洲和美國，兩國擔心此一協議可能讓中國在南太平洋軍事立足，而此地距離澳洲海岸不到2000公里。

杜登表示：「中國不會以我們所遵循的法規（來競爭取得交易）。」

杜登告訴澳洲天空新聞（Sky News Australia）說：「若放眼非洲，行賄情事時而發生。」

「我們從不以這種遊戲規則來競爭，我們有價值觀，也有須遵守的法律規定。」

北京19日宣布已和索羅門群島簽訂安全協議。杜登特別被問到，是否相信當中涉及貪腐，才促成中索協議，他回答無法置評。

他又說：「實際情況就是，中國已經改變了。」

「中國極其積極地對外干預，隨時準備行賄以擊敗其他國家來達成交易：這就是當今中國的現實狀況。」

中索安全協議草案在上個月遭披露，讓區域中許多國家感到震驚，尤其是條款內容允許中國海軍部署索羅門。

白宮 代表團22日造訪索羅門首都荷尼阿拉（Honiara）時警告，若中國於新協議下試圖在索羅門建立常設軍事基地，就可能面臨相應回應。

白宮表示，相關官員已告訴索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare），中索最近簽訂的協議，對華府和盟國而言，可能涉及區域安全問題。