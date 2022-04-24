疑海象不佳仍出海 北海道船難已尋獲9人 7人無意識

日本搜救隊24日在知床半島搜尋失事觀光船的乘客。(美聯社)

日本 北海道一艘觀光 船昨天下午進水後失聯，26人生死未卜，經過當局海空徹夜搜救，到當地時間今天上午11時止總計尋獲9人，其中7人送醫時已無意識，另2人狀態暫時不明。

日本TBS電視台報導，第1管區海上保安本部表示，分別在今天上午6時19分及7時30分發現3人，但都沒有意識。北海道警方與海上保安廳直升機，稍早在清晨5時過後發現4人，雖然順利救起，但4人送醫時並無意識。

日本放送協會（NHK）報導，第1管區海上保安本部表示，搜救行動截至當地時間今天上午11時止又尋獲2人，身體狀態不明；搜救行動至今共尋獲9人，仍有17人待搜救。

海上保安廳7艘巡邏船及5架直升機等航機，正持續在事發周邊海域進行搜救。

朝日新聞報導，第1管區海上保安本部總務部長中村至宏說，一般來說，海流流速約2公里到4公里，從事發後經過10小時來計算的話，可能被沖到20公里到40公里外的海域，因此已擴大搜救範圍。

救難人員24日將尋獲的觀光船乘客送醫。(美聯社)

觀光船通報船首傾斜30度後失聯

日本放送協會（NHK）報導，這艘觀光船上載有包括2名兒童的24名乘客，另外還有1名船長與1名甲板員，總計26人在船上。

海上保安廳表示，事故發生在當地時間昨天下午1時15分左右，這艘載著遊客在北海道知床半島海域遊覽的觀光船，透過無線電及電話求助說「船首進水，船快沉沒了，引擎無法使用」。

接著在下午2時左右，觀光船向公司通報「船首已傾斜約30度」，之後就再也聯繫不上。營運這艘觀光船的船公司跟海上保安廳說，船上所有人員都穿著救生衣。

讀賣新聞報導，事發海域所在的北海道，即使時序已入春，但海水溫度仍然相當低，在斜里町市區經營民宿的女性說，有點冷的天氣在這個季節很常見。

當天沿海地區陰天，中午前後開始颳起稍強的風勢。札幌管區氣象台表示，斜里町昨天下午1時氣溫約攝氏5.8度、風速約每秒1.7公尺。第1管區海上保安本部人員在記者會上說，這個時候的鄂霍次克海水溫可能只有個位數。

日本帝京大學醫學 部附屬醫院高度急診中心主任三宅康史說，體溫快速被帶走可能出現肌肉無法活動、腦部活動衰弱及心跳逐漸降低，「如果在水中出現失溫症，溺水的可能性就會變高」。

三宅說，即使有穿救生衣，一旦體溫被帶走失去意識的話，就很難在水中把臉部持續朝上。

海象不佳仍出海？

北海道新聞報導，這艘觀光船從斜里町宇登呂漁港出海，當地漁業協同組合（類似漁業合作社）相關人士表示，因為海象不佳所以無法前往事故現場，許多漁協成員昨天都在港內待命協助搜救，但因為浪太高而無法出港。

根據當地海象資訊，昨天下午1時斜里町宇登呂浪高約1.9公尺，到了15分後的1時15分，也就是失聯觀光船通報進水時，浪高約3公尺。

札幌管區氣象台表示，雖然不能說發生海上風暴，但海浪似乎突然變高。

很多漁民昨天都沒有出海捕撈，一名漁民說，因為知道海象惡劣，大家出海後很快就決定放棄作業返港，「在這種情況下觀光船還是出港，我想可能有點太過魯莽」。

失聯觀光船2021年也曾發生事故

讀賣新聞、朝日新聞報導，這次發生事故的北海道知床半島海域，過去也曾發生過觀光船事故。

2005年6月，一艘觀光船航行到知床岬燈塔海域「觀音岩」附近時撞上礁岩無法航行，船上32人有26人分別受到輕重傷。

2019年6月，一艘小型觀光船因為操舵失誤船體劇烈搖晃，造成37名乘客中6人跌倒受傷。

2021年6月，這次發生事故的觀光船也在出港後發生擱淺意外，船上23人無人受傷，也能自行返港。同年5月，還發生與海上漂流物碰撞事故。

北海道小樽市及宮城縣石卷市等地，過去也都曾發生觀光船觸礁意外或相撞事故，造成多人受傷。