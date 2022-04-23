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敖德薩遭飛彈攻擊 烏軍收復哈爾科夫北方3村莊

敖德薩遭飛彈攻擊 烏軍收復哈爾科夫北方3村莊

中央社基輔23日綜合外電報導
烏克蘭哈爾科夫一個倉庫在俄軍砲火下燃燒，消防員前去救援。(美聯社)
烏克蘭哈爾科夫一個倉庫在俄軍砲火下燃燒，消防員前去救援。(美聯社)

烏克蘭東部哈爾科夫州和盧甘斯克州當局今天表示，烏軍與俄羅斯軍隊發生「激烈」對戰，南部港市敖德薩也傳出遭飛彈攻擊，眼看兩軍在本周末東正教復活節休兵過節希望愈來愈渺茫。

路透社報導，烏克蘭南部大城敖德薩（Odessa）當局在網路發表聲明說，一枚飛彈今天擊中敖德薩的基礎設施，此外並未透露其他詳細狀況。

法新社報導，哈爾科夫州（Kharkiv）州長席尼胡波夫（Oleg Sinegubov）在社群媒體Telegram發文表示，經過「激烈戰鬥」後，烏克蘭已奪回靠近俄羅斯邊界的3座村莊。這些村莊位於烏克蘭第二大城哈爾科夫北方。

他說，兩軍對戰發生在昨天上午，「我軍將貝茲魯基（Bezruki）、斯拉汀（Slatine）和普魯江卡（Prudyanka）的俄軍逐出」，烏軍奪回俄軍占據的陣地。

隔鄰的盧甘斯克州（Lugansk）州長蓋戴（Sergiy Gaiday）也在Telegram發布短片表示，當地「日以繼夜」遭到砲擊，俄軍持續攻擊魯別日諾耶（Rubizhne）和北頓內茨克（Severodonetsk）兩座城市。

蓋戴呼籲民眾有機會便撤離，有志工幫助他們離開當地。他並指出，俄軍攻勢並未特別有效，他矢言將俄軍趕出烏克蘭境內。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）今天也指稱，俄軍在烏東攻勢並無任何重大突破。

他在一場簡報會上說，俄軍正嘗試對頓內茨克州（Donetsk）北部附近城市古利艾波列（Hulyaipole）推展攻勢，但「他們已努力了6天都沒能成功」。

阿列斯托維奇還指出，俄軍把進攻重心放在頓內茨克州2座城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）和斯拉維揚斯克（Sloviansk）之間的地帶。

烏克蘭 盧甘斯克 俄羅斯

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