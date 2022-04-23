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新加坡擴大解封 疫情穩拚常態生活不停歇

中央社新加坡23日專電
新加坡22日宣布擴大鬆綁防疫措施，所有旅客出發前往新加坡前的檢測規定將取消，圖為新加坡樟宜國際機場。（路透）
新加坡22日宣布擴大鬆綁防疫措施，所有旅客出發前往新加坡前的檢測規定將取消，圖為新加坡樟宜國際機場。（路透）

新加坡3月底擴大鬆綁防疫措施以來，單日新增確診數仍呈下降趨勢，專家對此分析，關鍵在於人口免疫力。隨著疫情保持穩定，下周起進一步放寬措施，民眾離正常生活又跨了一大步。

近來台灣COVID-19疫情升溫，面對確診人數不斷攀升，政府調整防疫方向，追求「重症求清零、有效管控輕症」。新加坡則是去年就明確宣示要「與病毒共存」，儘管歷經Delta、Omicron疫情，導致確診人數屢創新高，單日新增案例從數千例暴增至1萬多例，甚至最高一天新增2.6萬人確診，這個目標都沒變過。

為堅持「與病毒共存」的方向，新加坡持續推動COVID-19疫苗接種、擴大追加劑接種對象，並採行只有完整接種者才能到餐廳內用或進到購物商場等場所的「疫苗接種者有別」等措施，提高接種率。目前星國92%人口已完整接種，73%已接種追加劑。

與其他許多國家一樣，新加坡先前也出現一波Omicron疫情，在2月底左右達到高峰後，單日新增確診數逐步下降。因此，星政府決定自3月底開始，進一步放寬防疫措施，包括戶外不強制戴口罩、社交聚會人數放寬至最多10人等。

放寬防疫措施後，星國疫情仍保持穩定，新增確診數未如先前預期上升。新加坡國立大學蘇瑞福公共衛生學院副院長古阿烈（Alex Cook）向中央社記者分析，其中的關鍵是人口免疫力，這主要來自接種疫苗、追加劑，以及Delta、Omicron疫情的大量感染案例。

古阿烈指出，新加坡Omicron疫情達到高峰並非因為加強防疫措施，乃是因為人口已達到一定程度的群體免疫而防止更多傳染發生。

走過2年多的抗疫日子，大多數新加坡民眾都漸漸習慣「與病毒共存」。在疫苗覆蓋率超過9成的背景下，儘管每天確診數仍達數千例，但大多數人仍「照常生活」，擠地鐵上下班、與朋友相約吃飯喝酒，並沒有太多的擔心。

除了疫苗，快篩也是新加坡疫下日常的一部分。去年6月起，星政府開放民眾購買居家快篩試劑，起初一劑價錢約為新台幣200多元，但隨著越來越多品牌獲准販售，目前價錢已降到一劑新台幣100元左右，超市、藥妝店都可買到。

在新加坡，有些企業要求員工返回辦公場所上班前必須先自我快篩，媒體採訪有時也會被要求出示自我快篩陰性的結果。另外，新加坡目前每天新增確診數的統計除了PCR核酸檢測陽性者，還包括到家庭診所就醫、抗原快速檢測（ART）呈陽性的案例。

據新加坡衛生部統計，今天新增2709人確診，再添一起死亡案例，境內累計118萬124起確診案例，1325人病故。

隨著疫情保持穩定，星政府昨天宣布進一步鬆綁防疫措施，自26日起解除社交聚會人數限制；允許所有員工返回辦公場所上班；取消社交距離措施；取消大型活動人數限制；調整「疾病爆發應對系統」等級，從先前的橙色警示降為黃色。不過，民眾外出時，仍須遵守室內場所必須戴口罩的規定，戶外可選擇不戴口罩。

在鬆綁邊境措施方面，自1日起，已完整接種的旅客入境後，不需強制隔離也不需接受檢測。自26日起，經海、空入境的旅客，若已完整接種疫苗，出發前往新加坡之前不再需要做檢測。

如同新加坡總理李顯龍所說，這些措施的調整讓民眾生活「幾乎回到疫情前的樣態」。

新加坡 疫情 疫苗

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