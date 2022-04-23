我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北海道觀光船仍下落不明 夜晚、天氣差搜救困難

紐約地鐵暴力犯罪頻傳 專家：乘客受害機率還是很低

印度在烏克蘭危機左右逢源 各方爭相拉攏

中央社新德里23日綜合外電報導
英國首相強生（Boris Johnson）22日飛抵德里，討論貿易關係還擺姿勢拍照，對雙方與俄羅斯有關的歧見避而不談。 美聯社
英國首相強生（Boris Johnson）22日飛抵德里，討論貿易關係還擺姿勢拍照，對雙方與俄羅斯有關的歧見避而不談。 美聯社

俄羅斯入侵烏克蘭，南亞大國印度不僅拒絕譴責莫斯科，且無視西方制裁措施，繼續購買降價出售的俄國石油。起初新德里的作法令西方國家不滿，白宮宣稱對印度感到「失望」。

然而，幾周後西方突然改變態度。美國總統拜登本月會見印度總理莫迪（Narendra Modi）時，大談兩國人民間的深厚關係和「共同價值觀」。英國首相強生（Boris Johnson）22日飛抵德里，討論貿易關係還擺姿勢拍照，對雙方與俄羅斯有關的歧見避而不談。

印度對烏克蘭的立場基本沒變。它仍在購買廉價的俄羅斯石油，對莫斯科的入侵行為依舊沉默。4月7日聯合國投票決定是否暫停俄國在人權理事會的成員資格時，印度投了棄權票。

美國有線電視新聞網（CNN）引述分析人士說法，印度為西方上了一堂國際外交的大師級課程。

印度對美國抗衡中國崛起的行動至關重要，美國認為比起俄羅斯，中國對世界和平的潛在威脅更大，因此西方對印度少批評為妙。

或者就像倫敦國王學院（King's College London）國際關係教授潘特（Harsh V. Pant）所說，美國明白，必須將印度視為「需要拉攏的新夥伴」。

印度對美國至關重要的原因在於，印美雙方都對中國不斷壯大的軍力、其侵略性領土主張及對較小鄰國的經濟影響力日增，越來越感到不安。

潘特說，美方的因應計畫之一是成立印度與美國、日本、澳洲共同參與的「四方安全對話」（Quad）。

印度對中國也有其自身的擔憂。兩國在喜馬拉雅邊界地區發生軍事對峙，過去幾年已奪去數十人的性命。有件諷刺的事華盛頓不會不知道，就是印度裝備其軍隊，包括在喜馬拉雅山區的部隊，非常依賴俄製武器。

拜登與莫迪會晤後，雙方對中國侵略的共同擔憂明顯可見，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）警告，中國正尋求「重塑區域和國際體系」，並表示，美國與印度已發現兩國軍隊擴大作戰廣域的新機會。

印度智庫塔克夏許拉研究所（Takshashila Institution）中國問題研究員克瓦拉馬尼（Manoj Kewalramani）說，這顯示無論印美兩國在烏克蘭問題上存在何種歧見，雙方對彼此的立場有著深刻的理解。

上述憂慮有助於說明，為何華盛頓持續批評中國對俄羅斯在烏克蘭的所作所為保持緘默，卻對印度的同樣態度不置一詞。

至少從表面上看，印度和中國對烏克蘭戰爭的立場似乎相近。兩國皆以中立的旁觀者自居，不出聲反對，都呼籲和平，但拒絕明白譴責侵略。

兩國皆與俄羅斯保有戰略關係，極欲避免損及這樣的關係。中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭2月宣布雙方關係「沒有上限」，而有些估計指印度50%以上軍備來自俄羅斯。

但相似之處僅止於表面，按克瓦拉馬尼的說法，兩國事實上存在很大差異。他表示，中國譴責西方制裁，並一再指責美國和北約要為衝突負責，重覆俄羅斯的觀點，即北約東擴引發這場危機。中國國營媒體也強化報導俄羅斯的論點和假消息。

印度則避免批評北約，且顯然想要淡化與美國的歧見。隨著戰爭進行，印度的立場也發生微妙的變化。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）副教授李明江（Li Mingjiang）指出，莫迪曾與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）交談，中國領導人則沒有。印度對俄羅斯所涉戰爭罪行的批評，也已趨向嚴厲。

印度駐聯合國大使本月稱，在布查（Bucha）殺害平民的事件「令人深感不安」，除予以譴責，並呼籲進行公開調查。

中國大使張軍也說這些事件「令人深感不安」，但未發出譴責，反而敦促「各方」避免「毫無根據的指控」。

美國也可能認識到，印度對俄關係的歷史發展軌跡與西方截然不同。美國國務卿布林肯指出，在美國還未能成為印度的夥伴前，印俄關係「已發展了數十年」。美國與前蘇聯冷戰期間，印度公開表明不結盟。而當美國開始向印度鄰國巴基斯坦提供軍事和財務援助時，印度於1970年代開始向蘇聯靠攏。

這是俄羅斯開始向印度提供武器的時候，而印度至今仍高度依賴俄國提供軍事裝備。這種依賴限制了印度在烏克蘭問題上譴責俄國的能力。

潘特指出，上述種種使印度站上了「各方爭相拉攏」的地位。

莫斯科仍站在身邊，且仍熱衷向印度出售減價的石油。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）本月甚至在德里與印度外長會面，並讚揚印度沒有「不公道地」看待烏克蘭戰爭。

西方也是如此，自2014年莫迪當選以來，與西方關係日益密切。印美年貿易額超過1100億美元，而印度與俄羅斯的貿易額約80億美元。近年來，印度也成為美國軍事裝備的重要客戶。

拜登為使印度不向俄羅斯購買石油，願協助印度從其他地方獲得石油。印度80%石油需要進口，而來自俄國的石油不超過3%。

印度顯然成功實現了一次令人印象深刻的平衡表演。潘特說：「經過這場烏克蘭危機，印度確實顯現得十分強大，堪稱高明。」

印度 俄羅斯 烏克蘭

上一則

俄：薩爾馬特飛彈秋天前部署 可攜核武射程達美國

下一則

新加坡擴大解封 疫情穩拚常態生活不停歇

延伸閱讀

加速軍援烏克蘭 拜登指派「安全協調員」

加速軍援烏克蘭 拜登指派「安全協調員」
審查不嚴謹 拜登安置烏克蘭難民計畫被罵了

審查不嚴謹 拜登安置烏克蘭難民計畫被罵了
地球日 拜登訪西雅圖 簽署林地「減碳」行政令

地球日 拜登訪西雅圖 簽署林地「減碳」行政令
拜登移民政策治絲益棼 亟待改革

拜登移民政策治絲益棼 亟待改革

熱門新聞

俄國總統普亭好友、51歲天然氣工業銀行前總裁阿瓦耶夫（Vladislav Avayev）18日被發現在莫斯科的自宅身亡。取材自推特

普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

2022-04-20 08:29
4名印度男子闖入動物保護區，輪流性侵一隻長達140公分的孟加拉巨蜥。圖為孟加拉巨蜥示意圖。（取材自維基）

4男闖保護區「輪流性侵140公分巨蜥」還用手機拍人獸片

2022-04-19 23:40
波托申亞（右）與妻女。圖翻攝推特@MattiasSvea

一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純

2022-04-22 08:17
俄國總統普亭21日與俄國國防部長紹伊古在克里姆林宮會面，但不難發現普亭看起來有點臃腫，且右手緊抓桌子，健康狀況再掀討論。取材自推特

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

2022-04-22 22:15
俄羅斯軍人12日在烏克蘭馬立波街頭。（Getty Images）

烏克蘭馬立波淪陷 俄軍恐將「過濾人口、抓男丁從軍」

2022-04-16 22:13
俄羅斯軍方表示，其防空部隊擊落一架烏克蘭軍用飛機，並聲稱該飛機載有西方國家運送的一批武器。（Getty Images）

BBC：俄軍聲稱擊落「載有西方國家運送武器之飛機」

2022-04-17 01:01

超人氣

更多 >
越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜

越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜
普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光
華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生

華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生
道指崩逾980點 連續第4周走跌

道指崩逾980點 連續第4周走跌
威爾史密斯妻子鬆口談掌摑？外界猜事業翻身的關鍵在此

威爾史密斯妻子鬆口談掌摑？外界猜事業翻身的關鍵在此