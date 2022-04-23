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英病患死前505天檢測全陽性 創最長染疫記錄

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英病患死前505天檢測全陽性 創最長染疫記錄

中央社倫敦23日綜合外電報導
英國學者相信已記錄到目前已知最長的染疫記錄，有一名病患在生前505天期間，每次篩檢COVID-19均為陽性。圖為新冠病毒示意圖。美聯社
英國學者相信已記錄到目前已知最長的染疫記錄，有一名病患在生前505天期間，每次篩檢COVID-19均為陽性。圖為新冠病毒示意圖。美聯社

英國學者相信已記錄到目前已知最長的染疫記錄，有一名病患在生前505天期間，每次篩檢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）均為陽性。

倫敦國王學院「蓋伊和聖托馬斯NHS信託基金會」（Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust）團隊表示，先前有記錄的最長持續染疫時間為335天。這是持續染疫而非反覆染疫記錄。

研究共同作者之一、病毒學家顧問奈比亞（Gaia Nebbia）表示，這名未具名的病患於2020年中確診，出現呼吸道的症狀，隨後好轉。但直到在醫院過世之前，他接受了45次篩檢，結果均為陽性。

奈比亞指出，免疫系統較弱的病患會持續感染SARS-CoV-2病毒，也就是COVID-19病毒。

奈比亞和她的團隊研究，倫敦9名COVID-19確診病患體內的病毒隨時間會發生何種改變，結果發現新型變種病毒或許會出現在免疫功能低下的病患體內。

她告訴法新社：「這是變種病毒出現的假說之一。」

她指出，透過定期採集檢體與對病毒的基因檢測發現，9名病患中有5人發展出至少一種高關注變異株（Variants of Concern,VOC）會有的突變。

「有些病患會出現多種和Alpha、Delta和Omicron等變異株相關的突變，然而，我們的研究對象都沒有發展出廣為傳播的高關注變異株病毒。」

這9名免疫低下病患至少有8周篩檢結果均為陽性，平均染疫時長為73天，其中兩人的持續染疫時間超過1年。

這些病人免疫低下的原因為器官移植、感染HIV、罹癌，或是罹患其他疾病，研究期間為2020年3月至2021年12月。

9人當中目前有5人仍在世。5人中有2人並未接受治療自行痊癒，2人接受抗體和抗病毒藥物治療後痊癒。

第5名患者儘管已經接受治療，在2022年初最近一次追蹤檢測時依舊為陽性，已經染疫412天。

學者指出，這些患者下次篩檢時如果依舊為陽性，將打破505天染疫記錄。

奈比亞表示，這種情況顯示有迫切必要尋求新的治療用藥，以協助免疫低下患者痊癒。

研究發現23日將在葡萄牙里斯本舉辦的歐洲臨床微生物學和傳染病大會（European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases）上發表。

篩檢 變種病毒 檢測

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