普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

俄國 總統普亭 21日與俄國國防部長紹伊古在克里姆林宮會面,並對外宣稱已解放烏克蘭港口城市馬立波,但這段對話影片曝光後,不難發現普亭看起來有點臃腫,右手還緊抓桌子,健康狀況再掀討論。

紐約郵報報導,根據克里姆林宮21日發布的影片顯示,69歲的普亭坐下後,全程12分鐘會談右手都緊抓桌沿,且駝著背坐著,右腳間歇在地上打拍子。而之前傳出心臟病 發作的紹伊古,則是口齒不清,報告時都要照著小抄讀。

瑞典經濟學家艾斯倫德(Anders Aslund)發推文說,普亭和紹伊古會談顯示,普亭心情沮喪,且健康狀況看似不佳。

前英國政客門詩(Louise Mensch)表示,該影片似乎可以支持之前有關普亭患有帕金森氏症的消息,「你可以看到他抓著桌子,所以看不出來他的手在顫抖,但他的腳一直在打拍子」。

有其他報導指出,普亭近期與一名專攻甲狀腺癌的外科醫生密會35次,並且會浸泡在鹿茸血液萃取物的浴缸中養生。據悉鹿血可以改善心血管系統,並使皮膚恢復活力。

德州理工大學肢體語言專家布西(Erik Bucy)向太陽報表示,普亭的臉明顯臃腫,「相較於幾年前的觀察,普亭衰弱的程度令人吃驚。身強體壯的總統不需要以手支撐自己,也不需要擔心雙腳是否踩在地上」。

