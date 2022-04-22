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普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

華府校園旁槍案4傷 槍手身亡 曾發文笑警「搜錯地方」

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

編譯徐榆涵／即時報導
俄國總統普亭21日與俄國國防部長紹伊古在克里姆林宮會面，但不難發現普亭看起來有點臃腫，且右手緊抓桌子，健康狀況再掀討論。取材自推特
俄國總統普亭21日與俄國國防部長紹伊古在克里姆林宮會面，但不難發現普亭看起來有點臃腫，且右手緊抓桌子，健康狀況再掀討論。取材自推特

俄國總統普亭21日與俄國國防部長紹伊古在克里姆林宮會面，並對外宣稱已解放烏克蘭港口城市馬立波，但這段對話影片曝光後，不難發現普亭看起來有點臃腫，右手還緊抓桌子，健康狀況再掀討論。

紐約郵報報導，根據克里姆林宮21日發布的影片顯示，69歲的普亭坐下後，全程12分鐘會談右手都緊抓桌沿，且駝著背坐著，右腳間歇在地上打拍子。而之前傳出心臟病發作的紹伊古，則是口齒不清，報告時都要照著小抄讀。

瑞典經濟學家艾斯倫德（Anders Aslund）發推文說，普亭和紹伊古會談顯示，普亭心情沮喪，且健康狀況看似不佳。

前英國政客門詩（Louise Mensch）表示，該影片似乎可以支持之前有關普亭患有帕金森氏症的消息，「你可以看到他抓著桌子，所以看不出來他的手在顫抖，但他的腳一直在打拍子」。

有其他報導指出，普亭近期與一名專攻甲狀腺癌的外科醫生密會35次，並且會浸泡在鹿茸血液萃取物的浴缸中養生。據悉鹿血可以改善心血管系統，並使皮膚恢復活力。

德州理工大學肢體語言專家布西（Erik Bucy）向太陽報表示，普亭的臉明顯臃腫，「相較於幾年前的觀察，普亭衰弱的程度令人吃驚。身強體壯的總統不需要以手支撐自己，也不需要擔心雙腳是否踩在地上」。

普亭 俄國 心臟病

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