新加坡擴大接種第4劑對象 短期旅客可自費打疫苗

新加坡衛生部22日宣布，將為60至79歲、有意接種第2劑追加劑的民眾施打疫苗。圖為新加坡長者接種疫苗。新加坡通訊及新聞部提供

新加坡 持續推動COVID-19疫苗 接種，衛生部今天宣布，將為60至79歲、有意接種第2劑追加劑的民眾施打疫苗；另外，也將開放赴星的短期旅客自費接種疫苗及追加劑。

新加坡衛生部發布新聞稿表示，疫苗仍是保護民眾免於感染COVID-19而發生重症的關鍵工具。專家團建議先前曾染疫但已康復的12歲及以上民眾接種追加劑。這些民眾應在接種最後一劑疫苗後的9個月內、確診至少28天後，接種追加劑，才能維持「完整接種」狀態。

另外，衛生部指出，對於60至79歲的族群，專家團雖未建議接種第2劑追加劑，但仍決定為有意接種者施打。第2劑追加劑應在打完第一劑追加劑5個月後才接種。

衛生部先前建議，80歲及以上、住在安養機構者、患有慢性病等高風險族群接種第2劑追加劑，但未強制。

此外，衛生部表示，有意在新加坡接種COVID-19疫苗及追加劑的短期旅客，現在可自費接種莫德納疫苗。

據衛生部統計，截至21日，星國92%人口已完整接種，73%已接種追加劑。

隨著新加坡疫情 趨穩，疫苗覆蓋率高，星政府今天宣布擴大鬆綁防疫措施，自26日起，解除社交聚會人數限制、取消社交距離措施。同時，也將調整「疾病爆發應對系統」等級，從先前的橘色警示降為黃色。

新加坡於2020年2月COVID-19疫情爆發後，將警示調升為橘色。衛生部指出，這次擴大鬆綁防疫措施及調降警示至黃色，代表朝向「與病毒共存」過程的里程碑。