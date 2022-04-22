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經濟學人：承諾為台灣而戰難以嚇阻中國

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經濟學人：承諾為台灣而戰難以嚇阻中國

中央社 倫敦22日專電
「經濟學人」期刊指出，承諾為台灣而戰無法有效嚇阻中國，反而會導致外交危機。(示意圖，取自Getty Images)
「經濟學人」期刊指出，承諾為台灣而戰無法有效嚇阻中國，反而會導致外交危機。(示意圖，取自Getty Images)

英國「經濟學人」期刊指出，承諾為台灣而戰無法有效嚇阻中國，反而會導致外交危機，更好的策略是採取實質措施強化台灣的自我防衛能力。

「經濟學人」提到，中國已為美國協防台灣展開準備。「經濟學人」去年曾稱台灣「是地球最危險的地方」，美國和台灣應鼓勵中國持續這樣看待台灣。

「經濟學人」（The Economist）今天刊登文章「如何嚇阻中國攻打台灣」（How to deter China from attacking Taiwan），分析台灣可從烏克蘭俄羅斯侵略的抵抗學到的功課。

文章提到，有兩個因素阻撓中國進犯台灣，包括寬達180公里的台灣海峽，以及美國的軍事力量。不過，中國正加快試圖克服這兩項障礙，部分美軍將領認為中國在2030年前即可能攻台。

「經濟學人」指出，台灣、美國及其盟友必須從俄羅斯的侵略行為汲取教訓，其中最重要的就是「威脅是真實存在的」：與其在熱戰期間臨時想辦法，不如現在就及早準備，「台灣準備得越好，中國冒險進犯的機率就越低」。

文章提到，台灣決定減少對義務役士兵的依賴、提升軍隊專業度，是正確的作法，但應持續提供所有男性（也可考慮納入女性）軍事訓練，並打造國土防衛部隊。

此外，台灣應增加軍事預算。台灣目前的國防預算約占國內生產毛額（GDP）2%，但以台灣面臨的威脅，這個占比仍偏低；相較之下，以色列的國防預算占GDP約5.6%。

不過，「經濟學人」指出，台灣無法期待在軍事支出與兵員規模與中國競爭，因此必須專注讓自己成為敵方「難以消化」的目標，台灣2017年提出、但至今未獲軍方高層完全認可的「整體防衛構想」（ODC）就是個好例子。

文章指出，ODC是「刺蝟」戰略，以大量、分散、機動性高、容易掩護的防衛性武器為基礎，特別是反艦和防空飛彈。這意味恐怕必須放棄部分造價高昂的戰鬥機、軍艦和潛艇。

「經濟學人」提到，雖然台灣是島嶼，因此攻擊難度較烏克蘭高，但補給也因此更困難。這意味台灣可能必須單打獨鬥數星期、甚至數月，同時無法確定美國是否會、以及何時會提供協助。台灣的優先任務因此是頑抗到底。以烏克蘭為例，撐得越久，獲得的援助也越多。

文章指出，美國鼓勵台灣軍事改革的方法可包括提升雙邊政治與軍事接觸層級、增加軍售、舉行聯合演訓等。台灣缺乏與友軍聯合行動的經驗，美國宜聯合日本等盟友制訂詳細計畫並演練，如何應對台灣遭海上封鎖或被直接入侵等危機。

由於相關作為勢必激怒中國，「經濟學人」指出，美國總統拜登宜謹慎維持「戰略模糊」。

預算 烏克蘭 俄羅斯

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