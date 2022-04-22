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美歐高階中國對話 關切台海和平穩定反對破壞現狀

記者張文馨／華盛頓報導
副國務卿薛曼在布魯塞爾會晤歐盟對外事務部秘書長薩尼諾，舉行一系列高階對話。 路透
副國務卿薛曼在布魯塞爾會晤歐盟對外事務部秘書長薩尼諾，舉行一系列高階對話。 路透

副國務卿薛曼（Wendy Sherman）21日與22日在布魯塞爾會晤歐盟對外事務部（EEAS）秘書長薩尼諾（Stefano Sannino），舉行一系列高階對話，雙方關切俄羅斯烏克蘭的軍事侵略，也強調「台海和平穩定」對區域和全球安全與繁榮的重要性。

薛曼與薩尼諾表達支持和平方式解決兩岸問題，反對任何破壞現狀的行動。

薛曼和薩尼諾在去年12月舉行第二次中國議題高階對話時，也藉會後聲明強烈關切中方在東海、南海與台海的片面行為，指其破壞區域和平安全，並直接影響美國和歐盟的安全與繁榮。

這是美歐第三度舉行中國大陸議題高階對話，雙方就彼此對陸關係交換意見，並深入討論在俄烏議題上與中方的往來細節，將持續敦促中方不要規避或破壞國際對俄羅斯的制裁，也不要為俄羅斯侵略烏克蘭提供任何援助，否則中方與美國和歐盟的關係將面臨後果。

此外，雙方關切中國大陸一再操縱訊息，例如放大俄羅斯侵略烏克蘭的假訊息。

聯合新聞稿提到，美歐官員特別關切並反對中國的經濟脅迫行動，將透過國際合作應對；此外，美歐譴責發生在新疆地區的「再教育營」，透過大規模監視限制維吾爾族和少數群體的宗教和信仰自由，並實施強迫勞動。

有關俄羅斯，薛曼和薩尼諾在最新會議中談到，跨大西洋團結合作應對俄羅斯對烏克蘭的無端軍事侵略，以最強烈措辭譴責俄軍在烏克蘭城鎮犯下的暴行，以及俄軍時序攻擊平民和民用基礎設施；「戰爭罪行不容消遙法外，美歐將協調行動追究肇事者責任。」

俄羅斯 烏克蘭 薛曼

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