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極端氣候肆虐 2021歐洲單日氣溫降雨創新高

中央社巴黎22日綜合外電報導
圖為去年7月17日，西德巴德挪伊納爾（Bad Neuenahr）遭逢豪大雨，暴雨過後居民試圖清走泥水和無法再用的家具。(美聯社)
圖為去年7月17日，西德巴德挪伊納爾（Bad Neuenahr）遭逢豪大雨，暴雨過後居民試圖清走泥水和無法再用的家具。(美聯社)

歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務今天發布報告指出，歐洲在2021年經歷創紀錄的極端天氣，從最熱的一天和最熱的夏天到致命的野火和洪水

歐洲聯盟哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service, C3S）說，儘管去年地球表面溫度比工業化前水準高出近攝氏1.2度，但歐洲的平均溫度上升超過2度，超過這個門檻，危險的極端氣候事件變得更加可能和強烈。

2021年是歐洲有史以來最熱的夏天，地中海沿岸熱浪持續數週，也創下歐洲單日溫度新高，義大利西西里島的溫度高達攝氏48.8度。

高溫在希臘引發致命野火，希臘總理形容是該國「幾十年來最大的生態災難」。

8000多平方公里的森林和房屋被燒成灰燼。

此外，德國上空一個緩慢移動的低壓系統在7月中打破單日降雨最多紀錄。

那場傾盆大雨是由另一個前所未有的極端氣候造成，波羅的海部分地區表面水溫比平均溫度高出攝氏5度以上。

哥白尼氣候變化服務警告，隨著氣候持續變暖，這種規模的洪水將變得更加頻繁。

哥白尼氣候變化服務的負責人布諾坦普（Carlo Buontempo）在聲明中說：「2021年是極端氣候的一年，包括歐洲最熱的夏天、地中海的熱浪、西歐的洪水和乾旱。」

洪水 熱浪 義大利

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