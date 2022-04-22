北韓讚文在寅但批尹錫悅 專家：意在煽動南韓內部對立

南韓總統文在寅（右）與北韓領導人金正恩（左）2018年4月在在兩韓邊界的非武裝區「板門店」南韓一側的和平之家舉行峰會，握手合影留念。美聯社

南韓 總統文在寅卸任前夕與北韓 領導人金正恩 互相致親筆信函，表示友好。但北韓官媒針對南韓候任總統尹錫悅發表具挑釁性的言論。專家分析，北韓此舉似乎是要煽動南韓保守派與自由派衝突，是北韓在南韓政權交替之際慣用策略。

文在寅20日向金正恩致親筆信寫道，為兩韓對話未能取得更大進展感到遺憾，但相信與金正恩已攜手為兩韓關係邁出堅實步伐，兩韓應採取更多措施及開展更多對話，也希望美國與北韓對話早日重啟。韓聯社報導，文在寅重申以對話解決問題，實際上是呼籲北韓停止挑釁。

金正恩21日親筆回信寫道，雖然雙方努力未能達成心中所願，但兩韓簽署歷史性協議是不可磨滅的成就，也相信若持續努力，兩韓關係能發展到滿足朝鮮半島人民的期望。金正恩也高度肯定文在寅在兩韓關係的成就，稱將始終敬重文在寅。

金正恩胞妹金與正2018年2月藉平昌冬奧訪問青瓦台時，首次轉交金正恩的親筆信。據韓聯社引述青瓦台高階官員說法報導，文在寅在此之後與金正恩一直都會在必要時交換親筆信，暗示雙方交流較外界所知更密集。

然而，其他北韓官媒同時針對南韓候任總統尹錫悅報導挑釁性言論，稱他是「咄咄逼人的瘋子」、「邪惡好戰者」，以及「將朝鮮半島賣給美國的叛徒」等。

南韓智庫「峨山政策研究院」北韓分析家高明賢表示：「北韓顯然試圖激起南韓保守派和自由派衝突。金正恩在信中提到只要兩韓共同努力，關係就能改善。但有鑑於其他北韓官媒嚴厲譴責尹錫悅，這只是場面話。若北韓真的對尹錫悅有期望，就不會使用這種言詞。」

南韓「世宗研究所」北韓研究中心主任鄭成長也表示，北韓試圖凸顯文在寅綏靖政策與尹錫悅強硬態度的差異，以引發南韓內部衝突。