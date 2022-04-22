強生：英國重啟基輔大使館 提供波蘭坦克

英國首相強生（Boris Johnson，左）22日在首都新德里（New Delhi）與莫迪（Narendra Modi，右）會晤。美聯社

英國首相強生今天宣布，英國駐烏克蘭 大使館下週將於首都基輔恢復運作。這項決策象徵英國對烏克蘭的信心與支持。不過，強生也預告，一如情資顯示，俄羅斯 與烏克蘭的戰事恐延續數月，直到明年底。

強生今天也透露，英國正考慮援贈「挑戰者2」 （Challenger 2）坦克給波蘭，以彌補波蘭軍援烏克蘭的可能損失。在協助烏克蘭對抗俄羅斯侵略方面，波蘭預料不會是唯一獲得英方類似支援的區域內國家，相關作法有助強化軍援烏克蘭。

波蘭正考慮供應烏克蘭蘇聯式T-72坦克。

在俄羅斯2月24日全面入侵烏克蘭前幾天，英國政府宣布將大使館暫時撤離至烏克蘭西部大城利維夫（Lviv）。一直到3月中旬才離境的大使西蒙斯（Melinda Simmons）是最晚撤守烏克蘭的其中一位西方國家大使。

在俄軍3月底被迫自基輔（Kyiv）及其周邊地區撤退後，義大利、西班牙和羅馬尼亞等國相繼宣布將重啟大使館。不過，各國情資顯示，俄方仍未放棄回攻基輔。

強生（Boris Johnson）昨天在印度 西部古茶拉底邦（Gujarat）展開為期兩天的訪問行程，今天在首都新德里（New Delhi）與莫迪（Narendra Modi）會晤，會後舉行聯合記者會。這是強生2019年擔任首相以來首次出訪印度。

他在記者會上提到，英國能在基輔重啟大使館，必須歸功於總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）及烏克蘭人民在抵抗俄羅斯侵略展現的堅毅與成就。

他表示，英國和其他西方盟友終究會提供烏克蘭「安全保證」。至於目前未加入各國對俄制裁、甚至與俄羅斯進一步發展經貿關係的印度，強生說，莫迪以「非常強烈」的措辭評述發生在基輔州布查鎮（Bucha）的屠殺，並表示印度期待「俄羅斯人離開」烏克蘭。

印度此前即已譴責俄軍在布查的暴行。這是印度目前對俄羅斯所採取最強硬立場。

俄羅斯2月全面入侵烏克蘭後，印度作為人口最多的民主政體，在聯合國安全理事會、人權理事會的表決都選擇「棄權」、不正面反對俄羅斯，甚至決定加購降價求售的俄羅斯石油，引發近年將印度定位為印太區域重要自由民主夥伴的西方國家憂慮。

俄羅斯占印度的武器進口總額近50%，印度也是俄羅斯前3大軍事裝備出口國。俄羅斯外長拉夫洛夫（Sergei Lavrov）4月初訪問印度，獲莫迪接見。拉夫洛夫肯定印度拒絕正面譴責俄羅斯對烏克蘭的軍事行動，並對俄印找到管道迴避「非法」制裁及雙邊貿易成長表示期待。

拉夫洛夫與英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）同一時間訪問印度，但特拉斯未獲莫迪接見。

強生此次印度行的目標之一是說服莫迪政府與莫斯科保持距離。根據強生與莫迪會晤後發布的聯合聲明，英國與印度將強化能源安全、軍事科技與防衛合作。強生也對在今年秋天與印度敲定自由貿易協定（FTA）表示期待。