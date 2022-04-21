專家：南韓秋季恐爆發新一波疫情 速接種第四劑疫苗

專家警告，南韓秋季恐爆發新一波疫情。路透

南韓 專家示警，今年秋季恐爆發新一波新冠疫情 ，屆時病故數上看2,700人，視民眾接種新冠疫苗 第二劑加強針（第四劑）的比率而定。

在南韓疾病管理廳20日召集的會議上，建國大學數學系教授鄭恩玉（音譯）預估，新一波疫情最快可能11月來襲，或明年初爆發，原因是民眾對新冠病毒的免疫力轉弱。

鄭恩玉預估，新一波疫情可能導致約700人至2,700人病逝，取決於接種第四劑新冠疫苗的人數多寡，在絕大多數人未接種第二劑加強針的最悲觀情況下，病故數恐達近3,000人。

南韓政府18日起已推出60歲以上族群接種第四劑疫苗的計畫，但符合資格者的預約比率僅10%，因許多人對不斷接種疫苗感到不耐煩。

鄭恩玉表示，解決民眾對接種疫苗的遲疑，和透過維持社交距離措施等非醫療措施控制病毒傳播狀況，是左右疫情發展的重要變數。

嘉泉大學預防醫學系教授丁載勳（音譯）示警，今年秋季Omicron亞型變異株BA.2可能成為主要病毒株。

丁載勳呼籲，政府應藉由重新檢討疫苗接種計畫、取得足夠數量的口服藥，及徹底評估取消口罩強制令的時機，以因應下波疫情的挑戰。