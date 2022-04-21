我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄擴大對美制裁名單 禁賀錦麗等人入境俄國

馬斯克：已獲465億美元融資承諾 資助他收購推特

劉在錫節目邀尹錫悅挨批 被爆曾拒訪文在寅

中央社首爾21日專電
韓準總統尹錫悅（下）上劉在錫主持的綜藝節目。（擷自tvN）
韓準總統尹錫悅（下）上劉在錫主持的綜藝節目。（擷自tvN）

由韓國知名主持人劉在錫主持的tvN電視台綜藝「劉QUIZ」，日前邀請下屆總統尹錫悅上節目而受到外界批評，現任總統文在寅政府人士也怒指該節目先前曾拒絕文在寅及國務總理金富謙上節目受訪，明顯差別待遇。

這檔全稱為「劉QUIZ ON THE BLOCK」的節目專門邀請各行各業的人透過談話問答分享日常生活，節目方先前預告尹錫悅將上節目受訪時就掀起不小波瀾，官網留言板被反對邀請尹錫悅的留言洗版，雖然也有支持者留言，但大部分網友多認為應該將政治與娛樂分開。

tvN 20日播出尹錫悅受訪片段，尹錫悅在約20分鐘的影片中分享自己從學生時代到考上檢察官、參選總統的心路歷程，以及最近的日常生活。

節目播出後，現任執政黨共同民主黨政府的青瓦台秘書官卓賢民便在社群網站上發文爆料，表示文在寅政府去年4月與更早之前都曾與「劉QUIZ」節目組接洽，提議讓文在寅及青瓦台理髮師、皮鞋修繕師及庭園造景負責人上節目受訪，但對方以「與節目調性不符」為由拒絕。

MBC電視台報導，國務總理金富謙也曾在去年10月詢問過該節目組，希望透過上節目宣傳防疫相關政策，但也被以「節目調性上不太適合邀請政治人物」拒絕。

tvN所屬的CJ娛樂集團雖否認曾接到文在寅政府的出演提議，但卓賢民隨即痛批CJ說謊，強調「邀請尹錫悅上節目沒有問題」，但「CJ的謊言是很嚴重的問題」。

卓賢民也說，文在寅政府對節目組的拒絕毫無怨言地接受，是出於對節目組的尊重，認為文化藝術不應受到外力影響；「現在只希望尹錫悅總統當選人上節目也是出於節目組自己的判斷」，似乎在暗示節目組前後態度不一可能是受到施壓。

據韓聯社報導，尹錫悅上節目消息曝光後，節目官網就湧入9000多則留言，不過20日收視率熱度並不如先前引起的爭議高，與平時差不多維持在4.4%。

文在寅 社群網站 民主黨

上一則

馬立波仍有12萬人走不了 烏克蘭籲開放人道走廊

下一則

德將提供先進裝甲車 助東歐國家援烏坦克

延伸閱讀

尹錫悅訪朴槿惠當面道歉「一直很愧疚」 邀她赴就職典禮

尹錫悅訪朴槿惠當面道歉「一直很愧疚」 邀她赴就職典禮
尹錫悅親訪當年被自己送進牢朴槿惠 能否一笑泯恩仇？

尹錫悅親訪當年被自己送進牢朴槿惠 能否一笑泯恩仇？
曾親手送她坐牢5年 尹錫悅將拜會朴槿惠 化解新仇舊恨？

曾親手送她坐牢5年 尹錫悅將拜會朴槿惠 化解新仇舊恨？
韓媒爆文在寅屈從中國減少使用薩德 尹錫悅陣營要真相

韓媒爆文在寅屈從中國減少使用薩德 尹錫悅陣營要真相

熱門新聞

俄國總統普亭好友、51歲天然氣工業銀行前總裁阿瓦耶夫（Vladislav Avayev）18日被發現在莫斯科的自宅身亡。取材自推特

普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

2022-04-20 08:29
烏克蘭郵局剛發行郵票，紀念蛇島守軍對抗莫斯科號軍艦的忠烈事蹟。殊不知莫斯科號也走入歷史。 （路透）

黑海艦隊旗艦莫斯科號沉沒 俄海軍除難堪之外還有多慘

2022-04-15 00:57
4名印度男子闖入動物保護區，輪流性侵一隻長達140公分的孟加拉巨蜥。圖為孟加拉巨蜥示意圖。（取材自維基）

4男闖保護區「輪流性侵140公分巨蜥」還用手機拍人獸片

2022-04-19 23:40
俄羅斯軍人12日在烏克蘭馬立波街頭。（Getty Images）

烏克蘭馬立波淪陷 俄軍恐將「過濾人口、抓男丁從軍」

2022-04-16 22:13
俄羅斯軍方表示，其防空部隊擊落一架烏克蘭軍用飛機，並聲稱該飛機載有西方國家運送的一批武器。（Getty Images）

BBC：俄軍聲稱擊落「載有西方國家運送武器之飛機」

2022-04-17 01:01
哈利與梅根利用到荷蘭出席活動前先短暫返英，照樣受到矚目。（路透資料照片）

都怪卡蜜拉？哈利、梅根與查理重逢才15分鐘且氣氛冷

2022-04-16 18:55

超人氣

更多 >
張忠謀：美缺晶片製造人才 本土增產又貴又浪費會白忙

張忠謀：美缺晶片製造人才 本土增產又貴又浪費會白忙
兩個兒子遭退學 歐巴馬妻舅羅賓森狀告私立學校

兩個兒子遭退學 歐巴馬妻舅羅賓森狀告私立學校
蒙面匪闖入 華男在家中睡覺被砍 遭搶走兩部手機

蒙面匪闖入 華男在家中睡覺被砍 遭搶走兩部手機
英美加G20退席抗議俄國侵略 美宣布更多制裁行動

英美加G20退席抗議俄國侵略 美宣布更多制裁行動
上海95歲老太拒隔離 拿掃帚1人戰6警察 還翻牆逃跑

上海95歲老太拒隔離 拿掃帚1人戰6警察 還翻牆逃跑