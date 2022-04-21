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擔心寶貝千金不回家？傳普亭不准長女出國旅遊慶生

編譯羅方妤／即時報導
普亭長女瑪麗亞．沃朗索娃。(取自推特)
普亭長女瑪麗亞．沃朗索娃。(取自推特)

英國每日郵報報導，俄國總統普亭遭傳似乎擔心長女瑪麗亞．沃朗索娃（Maria Vorontsova）不願回俄國，因此禁止她出國度假慶祝37歲生日。

每日郵報根據莫斯科一則報導指出，瑪麗亞．沃朗索娃原本希望下周飛往相對「友好」的國家，進行熱帶海灘度假之旅，慶祝37歲生日。

前克里姆林宮情報人士開設的Telegram頻道General SVR指出，瑪麗亞．沃朗索娃還打算與離婚後結交的33歲新男友納戈爾尼（Yevgeny Nagorny）同行，「但普亭斷然拒絕，並加強對瑪麗亞的安全保護。根據我們的情報來源，普亭長女瑪麗亞似乎不打算回俄國」。

General SVR最初被指披露消息不實，但先前爆料普亭有多種嚴重健康問題的情報，與西方國家情報機構的說法相符，因此被認為具有參考價值。

瑪麗亞．沃朗索娃是普亭與前妻柳德米拉．什克雷涅娃的長女（Lyudmila Shkrebneva），目前是俄國衛生部國家內分泌醫學研究中心首席研究員，與前夫荷蘭裔商人法森（Jorrit Faassen）育有一名8歲的兒子。她也名列西方國家制裁名單，被禁止前往西方國家。

瑪麗亞的新男友納戈爾尼曾就讀俄國莫斯科財經法律大學海關系，後來在報關行和肥料公司工作，似乎展現出反普亭的態度，「對反對派議程感興趣」。

俄國獨立新聞媒體梅杜扎（Meduza）和Nastoyashchee Vremya調查顯示，納戈爾尼與瑪麗亞見面後，得到一份約年薪9萬英鎊的工作，並被安置在擁有三房、四間衛浴、一間儲藏室、圖書館、燃木壁爐及私人陽台的豪華安全住宅。

普亭 俄國 醫學

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