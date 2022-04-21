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「很幸運」沒身心障礙的孩子？澳總理失言道歉

編譯周辰陽／即時報導
澳洲總理莫里森，攝於20日的選前黨魁辯論會。(Getty Images)
澳洲總理莫里森，攝於20日的選前黨魁辯論會。(Getty Images)

澳洲聯邦大選將於5月21日舉行，兩大黨的首場黨魁辯論於20日晚間登場。一位觀眾就全民身心障礙保險法案（NDIS）提問，但莫里森總理卻說自己跟妻子「很幸運」（"Have been blessed"）沒生下身心障礙的孩子，引來各方的砲轟。莫里森21日出面，為這番冒犯言論表達「深深的歉意」。

澳洲廣播公司與澳洲衛報報導，一位名叫凱瑟琳的選民向莫里森與工黨黨魁艾班尼斯（Anthony Albanese）就NDIS提問。她說自己有一個患自閉症的兒子，之前聽到許多家庭失去NDIS資金的故事，因此請他們能否說一說，要是贏得多數執政，NDIS的未來會像什麼樣子？

凱瑟琳提問完畢後，主持人請莫里森先回答。根據澳廣逐字稿，莫里森說，「珍妮跟我很幸運，我們有兩個孩子，她們不用經歷這些。所以，對身心障礙兒童的家長，我只能試著了解您們對這些孩子的期望。然後我想，這就是全民身心障礙保險法案的美妙之處」。

莫里森的「很幸運」發言沒過多久就引來眾多網友上社群媒體開炮，身障權益倡導團體和人士、工黨政治人物、輪椅網球球王奧科特（Dylan Alcott）和性侵受害者權益倡導者塔姆（Grace Tame）也都出言譴責。

據報導，儘管莫里森一開始抨擊對手「扭曲」他的發言，但後來還是表達「深深的歉意」。莫里森說，他試著傳達自己對育有身心障礙孩童的家長所面對挑戰沒有第一手理解，「我承認這對人們造成了冒犯，我認為民眾也會理解，除了每個孩子都是一樁幸事（Blessing）外，我沒有任何暗示些什麼的意圖」。

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