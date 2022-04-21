我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

停戰？俄稱已提達成條件草稿 澤倫斯基：沒收到

Netflix首季流失20萬訂戶 股價崩跌逾35%

驚險畫面 她血壓突降 踉蹌掉入進站火車跟月台之間

編譯周辰陽／即時報導
阿根廷首都布宜諾斯艾利斯附近一處車站3月底發生一名女子血壓突然下降跟頭暈，跌跌撞撞地走向月台邊緣，隨後就掉入還在行駛的火車跟月台之間縫隙，讓其他乘客當場嚇得大驚失色。(路透)
阿根廷首都布宜諾斯艾利斯附近一處車站3月底發生一名女子血壓突然下降跟頭暈，跌跌撞撞地走向月台邊緣，隨後就掉入還在行駛的火車跟月台之間縫隙，讓其他乘客當場嚇得大驚失色。(路透)

阿根廷運輸部門近日釋出一支戲劇性的監視器影像，可見到一班火車正在進站時，有名身穿白色連身裙的女子跌跌撞撞地走向月台邊緣，隨後就掉入還在行駛的火車跟月台之間空隙，讓其他乘客當場嚇得大驚失色。

路透與泰晤士報報導，這隻影片的拍攝時間是3月29日，地點是阿根廷首都布宜諾斯艾利斯附近的獨立站（Independencia）。當事人坎德菈（Candela）似乎頭暈目眩、失去平衡，踉踉蹌蹌往前走，先跌向正在進站的火車跟栽進車廂跟車廂之間，隨後頭下腳地掉入火車跟與月台間的空隙。

來源:聯合影音

從畫面可見，多位正在等車的乘客一見到眼前景象，紛紛嚇得連退好幾步，同時遮住眼睛或轉移視線，更有一名男子直接轉身將女友抱進懷裡。

當火車停下後，車站職員就趕來查看，從監視器看到事發經過的調度中心也透過無線電確認情況，其他乘客則上前看看能否伸出援手。隨後畫面就可見到眾人合力將坎德菈拉回月台，並安排她先坐在地上，獲派前來處理的救護人員則用輪椅把坎德菈送上救護車，前往附近的醫院進行治療。

據報導，坎德菈不久獲准出院。她告訴記者，自己血壓突然下降跟頭暈，「我試圖警告我前面的那個人，但其他什麼的都記不起來了，甚至連我撞到火車的那一刻也是，「我不曉得我怎麼還活著，我還在試著弄懂來龍去脈」。

血壓

上一則

紅十字會與俄方「合作」？烏議會人權專員：我強烈懷疑

延伸閱讀

辛曉琪因疫取消演出 氣歌迷退票拿不到錢飆血壓

辛曉琪因疫取消演出 氣歌迷退票拿不到錢飆血壓
算計與誤判…74天福克蘭奪島戰 英、阿結怨40年

算計與誤判…74天福克蘭奪島戰 英、阿結怨40年
戰爭40周年 阿根廷課本、鈔票 滿是福克蘭情結

戰爭40周年 阿根廷課本、鈔票 滿是福克蘭情結
不明原因胸悶心悸 就醫驚見「罕見腫瘤」長比腎臟還大

不明原因胸悶心悸 就醫驚見「罕見腫瘤」長比腎臟還大

熱門新聞

俄國總統普亭好友、51歲天然氣工業銀行前總裁阿瓦耶夫（Vladislav Avayev）18日被發現在莫斯科的自宅身亡。取材自推特

普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

2022-04-20 08:29
烏克蘭郵局剛發行郵票，紀念蛇島守軍對抗莫斯科號軍艦的忠烈事蹟。殊不知莫斯科號也走入歷史。 （路透）

黑海艦隊旗艦莫斯科號沉沒 俄海軍除難堪之外還有多慘

2022-04-15 00:57
4名印度男子闖入動物保護區，輪流性侵一隻長達140公分的孟加拉巨蜥。圖為孟加拉巨蜥示意圖。（取材自維基）

4男闖保護區「輪流性侵140公分巨蜥」還用手機拍人獸片

2022-04-19 23:40
俄羅斯軍人12日在烏克蘭馬立波街頭。（Getty Images）

烏克蘭馬立波淪陷 俄軍恐將「過濾人口、抓男丁從軍」

2022-04-16 22:13
北韓領導人金正恩（右）致贈即將80歲的「國寶主播」李春姬（左）剛竣工的平壤市中心普通江畔階梯式住宅「瓊樓洞」高級公寓一間樓中樓住宅。（Getty Images）

獲金正恩「御賜」新豪宅 北韓國寶主播李春姬超興奮

2022-04-14 03:47
俄羅斯軍方表示，其防空部隊擊落一架烏克蘭軍用飛機，並聲稱該飛機載有西方國家運送的一批武器。（Getty Images）

BBC：俄軍聲稱擊落「載有西方國家運送武器之飛機」

2022-04-17 01:01

超人氣

更多 >
普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命
森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查
援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤

援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤
克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

何時何處應戴口罩？專家建議4個時機該戴

何時何處應戴口罩？專家建議4個時機該戴