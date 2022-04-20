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執法過當？高中生右眼被戳瞎 警棍驗出DNA

聯合新聞網 / 綜合報導
日本沖繩縣在年初時發生高中生失明的意外，由於懷疑是警方執法過頭，當時還爆發青少年包圍警察的衝突事件。(取材自YouTube)
日本沖繩縣在年初時發生高中生失明的意外，由於懷疑是警方執法過頭，當時還爆發青少年包圍警察的衝突事件。(取材自YouTube)

日本沖繩縣年初發生一起社會案件，一位高中生疑似與警方發生衝突後，出現眼睛失明的狀況，因而引發警察是否執法過當的疑慮。近來因為警棍上驗出該高中生的DNA，案情有所進展之下，再度引起討論。

根據日本媒體「沖縄タイムス」報導，今年一月，沖繩一位17歲的男高中生在深夜外出騎機車時，遇到某警察之後，出現右眼失明的狀況。男學生堅稱他是因為被警察刻意用警棍毆打才會瞎掉，但警方則宣稱該員警只是為了攔下男學生，結果在伸出警棍時，意外觸碰到對方眼睛而已，雙方各執一詞。

當時在事發過後，還出現青少年聚眾數百人，包圍警察局抗議的衝突。由於案發現場沒有攝影機，也沒有其他目擊者，因此調查陷入停擺狀態。近來在日本科學搜查研究所的調查下，發現警棍上確實擁有該男學生的DNA，並且已向雙方報告。對於到底是不是警察執法過當的事件，則有待進一步釐清。

網友們也議論紛紛，表示「總覺得應該是騎車時直接撞倒，如果是毆打的話應該早就被逮捕了」、「才17歲深夜外出本身就有問題了」、「肉身看到機車衝過來一定很恐怖吧」、「這警察當初還想裝沒事，罵高中生的人是怎樣」、「日本警察抓一般交通違規者很勤奮，但是碰上暴走族常常裝沒看到」、「完全沒有物證啊要釐清太困難了」、「雙方都有說謊的可能」。

警察 日本 DNA

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