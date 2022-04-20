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克宮批溫網禁俄選手參賽 稱烏克蘭違背和談承諾

中央社莫斯科20日綜合外電報導

克里姆林宮今天表示，俄羅斯網球選手因莫斯科在烏克蘭的軍事行動而遭溫布頓網球錦標賽主辦單位禁止參賽，「令人無法接受」。克宮也指控烏克蘭違背和平談判時做出的承諾。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）告訴媒體：「他們再度把運動員變成政治偏見、政治陰謀的人質。這令人無法接受。」

「有鑑於俄羅斯是網球強國，我們的選手是頂尖世界級，禁止他們參賽將讓賽事沒看頭。」

英國泰晤士報（The Times）報導，由於俄羅斯入侵烏克蘭，溫網主辦單位將禁止俄羅斯和盟友白俄羅斯選手參賽。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2月24日派兵侵略烏克蘭後，莫斯科在國際舞台日益遭孤立。

俄羅斯網球協會（Russian Tennis Federation）主席塔皮施切夫（Shamil Tarpishchev）譴責這項決定，但表示「我們無能為力」。

塔皮施切夫告訴俄羅斯運動快報（Sport-Express）新聞網站：「我認為這是個錯誤的決定。」

此外，佩斯科夫今天也指控烏克蘭違背和平談判時做出的承諾，並表示這將對雙方談判帶來不良的後果。

佩斯科夫指出，和談進程還有諸多待改善之處，在俄羅斯將一份文件交給烏克蘭後，現在球在基輔當局手上。他說，莫斯科正在等待基輔的回應。

烏克蘭首席談判代表昨天表示，目前難以預測，和談何時恢復。

佩斯科夫也表示，國內冶金公司面臨俄羅斯所謂不友善國家的「敵意態度」，莫斯科當局將設法予以對抗。

他指出：「我們是這個產業的世界級佼佼者，而我們的冶金產業開始面臨惡意態度，我們的企業正遭逢某種困境。」

俄羅斯侵略烏克蘭遭西方國家制裁，經濟受到重創。俄羅斯總統普亭今天稍後將召見冶金產業代表。

俄羅斯外交部副部長今天則表示，俄羅斯沒有計畫禁止外國記者入境，但俄國目前緊縮對來自「不友善國家」記者的簽證規定。

伊凡諾夫告訴國會，此舉是回應歐洲聯盟（European Union）和其他國家試圖讓俄羅斯商界更難以取得簽證。

「我們做出回應，讓來自不友善國家的記者難以取得簽證。他們現在將取得單次簽證，以及要付出較高的簽證費用。」

白俄羅斯 烏克蘭 簽證

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