克宮批溫網禁俄選手參賽 稱烏克蘭違背和談承諾

克里姆林宮今天表示，俄羅斯網球選手因莫斯科在烏克蘭 的軍事行動而遭溫布頓網球錦標賽主辦單位禁止參賽，「令人無法接受」。克宮也指控烏克蘭違背和平談判時做出的承諾。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）告訴媒體：「他們再度把運動員變成政治偏見、政治陰謀的人質。這令人無法接受。」

「有鑑於俄羅斯是網球強國，我們的選手是頂尖世界級，禁止他們參賽將讓賽事沒看頭。」

英國泰晤士報（The Times）報導，由於俄羅斯入侵烏克蘭，溫網主辦單位將禁止俄羅斯和盟友白俄羅斯 選手參賽。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2月24日派兵侵略烏克蘭後，莫斯科在國際舞台日益遭孤立。

俄羅斯網球協會（Russian Tennis Federation）主席塔皮施切夫（Shamil Tarpishchev）譴責這項決定，但表示「我們無能為力」。

塔皮施切夫告訴俄羅斯運動快報（Sport-Express）新聞網站：「我認為這是個錯誤的決定。」

此外，佩斯科夫今天也指控烏克蘭違背和平談判時做出的承諾，並表示這將對雙方談判帶來不良的後果。

佩斯科夫指出，和談進程還有諸多待改善之處，在俄羅斯將一份文件交給烏克蘭後，現在球在基輔當局手上。他說，莫斯科正在等待基輔的回應。

烏克蘭首席談判代表昨天表示，目前難以預測，和談何時恢復。

佩斯科夫也表示，國內冶金公司面臨俄羅斯所謂不友善國家的「敵意態度」，莫斯科當局將設法予以對抗。

他指出：「我們是這個產業的世界級佼佼者，而我們的冶金產業開始面臨惡意態度，我們的企業正遭逢某種困境。」

俄羅斯侵略烏克蘭遭西方國家制裁，經濟受到重創。俄羅斯總統普亭今天稍後將召見冶金產業代表。

俄羅斯外交部副部長今天則表示，俄羅斯沒有計畫禁止外國記者入境，但俄國目前緊縮對來自「不友善國家」記者的簽證 規定。

伊凡諾夫告訴國會，此舉是回應歐洲聯盟（European Union）和其他國家試圖讓俄羅斯商界更難以取得簽證。

「我們做出回應，讓來自不友善國家的記者難以取得簽證。他們現在將取得單次簽證，以及要付出較高的簽證費用。」