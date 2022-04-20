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報復外交制裁 俄羅斯驅逐31歐洲外交官

中央社莫斯科19日綜合外電報導
荷蘭外交部長胡克斯特拉。美聯社
荷蘭外交部長胡克斯特拉。美聯社

俄羅斯今天宣布，驅逐3個歐洲國家的31名外交官，這是俄羅斯入侵烏克蘭引發歐洲國家驅逐俄羅斯外交官後，莫斯科採取的以牙還牙作法。

俄羅斯外交部宣布15名荷蘭外交官為「不受歡迎人物」，並給他們兩周時間離開。

比利時上個月驅逐21名俄羅斯大使館人員，莫斯科今天也給部分比利時大使館人員兩周時間離開。

比利時外交部告訴法新社，莫斯科這項措施針對12名外交官。

莫斯科還要求4名奧地利外交官在周日前離開，凸顯出俄羅斯與自冷戰以來一直相對中立的國家奧地利關係破裂。

比利時認為俄羅斯的決定「完全沒有道理和毫無根據」，並遺憾這項措施增加「俄羅斯的國際外交孤立」。

荷蘭外交部長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）說：「我們現在將看到，這麼多的同事必須離開莫斯科和聖彼得堡會造成什麼後果。」

莫斯科宣布驅逐歐洲外交官的前一周，奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）成為俄羅斯2月24日發動侵略烏克蘭戰爭以來，第一位拜訪俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的歐洲國家領袖。

俄羅斯尚未回應德國和法國各自驅逐40名莫斯科外交官的決定，意味著可能很快就會有更多驅逐行動。

俄羅斯 大使館 烏克蘭

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