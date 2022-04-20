加拿大跟進制裁俄羅斯 凍結普亭2名女兒資產

俄羅斯總統普亭長女、遺傳學家瑪麗亞(Maria Vorontsova）。(取材自TV CHANNEL DOCTOR網站)

繼美國、英國和歐盟之後，加拿大 對俄羅斯 實施新一輪制裁。新的14人制裁名單中有普亭 的2名成年女兒，另外還有普亭的「親密夥伴」和一些俄羅斯寡頭和他們的家庭成員。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天讚揚烏克蘭人是英雄，並宣布將向烏克蘭提供重型火砲，以支援烏克蘭軍隊。

根據加拿大廣播公司（CBC）、加拿大電視公司（CTV）報導，加拿大跟進美國、英國和歐盟的決定，將俄羅斯總統普亭的大女兒瑪麗亞（Maria Vladimirovna Vorontsova）和二女兒卡特琳娜（Katerina Vladimirovna Tikhonova）列入制裁名單。普亭2名女兒很可能幫助他隱藏財富。

這次被制裁的名單中還包括俄羅斯億萬富翁和銀行業巨頭艾文（Petr Aven）和弗里德曼（Mikhail Fridman）、企業家和投資者鮑柯（Oleg Boyko），以及能源、房地產和零售業億萬富翁古捷里列夫（Mikhail Gutseriev）等。俄羅斯外長拉夫洛夫（Sergei Lavrov）和妻兒也都在名單上。

加拿大全球事務部表示：「普亭及其同夥必須為入侵烏克蘭負責。加拿大對此沒有絲毫讓步空間。」

杜魯道也說：「我們從一開始就與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）保持密切聯繫，最近他們向加拿大要求希望能提供重型火砲，因為這是戰爭目前所處的階段需求。我們對他們具體的需求做出了迅速反應。」

杜魯道強調，將繼續監視局勢並協調行動，以應對普亭可怕的非法侵略行動。

報導指出，根據美國政府的資料，瑪麗亞和卡特琳娜是普亭與前妻柳德米拉（Lyudmila Putina）所生的女兒，普亭2013年宣布與結褵近30年的柳德米拉離婚。

大女兒瑪麗亞1985年出生於俄羅斯列寧格勒（Leningrad，今為聖彼得堡），在聖彼得堡國立大學鑽研生物學，又進入莫斯科國立大學習醫，是專精侏儒症領域的專家。她目前領導著國家資助的基因研究項目，這些項目已從克里姆林宮獲得了數十億美元的資金，並由普亭「親自監督」。

二女兒卡特琳娜1986年在德國東部城市德勒斯登（Dresden）出生，就讀於聖彼得堡國立大學和莫斯科國立大學，擁有物理學和數學碩士學位。她是莫斯科國立大學公共資助項目的學者和研究人員。據美國政府稱，卡特琳娜從事支持俄羅斯國防工業的工作。

卡特琳娜於2013年嫁給普亭密友、俄羅斯銀行共同所有人沙馬洛夫（Nikolai Shamalov）的小兒子基里爾（Kirill Shamalov），這對夫婦於2018年離婚。路透社曾於2015年估計這對夫妻擁有價值約20億美元的資產。