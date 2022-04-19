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日團隊以iPS細胞再生椎間盤 3年內運用於人體

中央社東京19日專電

日本大阪大學、京都大學等組成的團隊昨天宣布，利用誘導性多功能幹細胞（iPS細胞）製軟骨細胞移植到實驗鼠身上，成功地再生椎間盤。這可能有助於研發椎間盤退化症治療法。

日本讀賣新聞報導，人的脊椎為骨骼和椎間盤交錯疊加的結構。每塊椎間盤中心都有能起到緩衝作用、被稱為「髓核」的組織，隨著年齡增長、受傷等因素，該組織會起變化或漸磨損，導致腰痛。

日本約有1300萬人患有腰痛，其中2至4成罹患椎間盤退化症，目前還沒有治本的療法。

現在研究團隊利用iPS細胞製軟骨細胞移植到實驗鼠身上，成功地再生椎間盤，這可能有助於開發治療椎間盤突出等椎間盤退化症的治療法，期待2、3年後運用於人體臨床實驗。這項研究成果已發表於國際學術刊物。

大阪大學教授妻木範行等人所組的團隊以人體的iPS細胞為基礎，製造含於髓核的軟骨細胞，使其成長為約直徑2至3毫米的塊，再進行加工，然後移植到缺乏部份髓核的實驗鼠的椎間盤。

經過6個月的觀察期，得知狀況安定。椎間盤的「緩衝」性能與一般的實驗鼠沒差。

有關椎間盤退化症，從因車禍等死亡者的椎間盤採下幹細胞，移植到患者身上的方法已被開發出來，目前在日本海內外正在進行治驗。

日本東海大學副教授酒井大輔表示，若能利用iPS細胞，就不需尋找能移植細胞的提供者，且幾乎可以無限增長。這有助於追求治本的治療，這項研究成果令人信心大增。

日本 車禍

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