我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擺脫對衰退擔憂 道指升近500點

普亭為何一定要拿下頓巴斯？盼複製克里米亞經驗

法國總理：馬克宏若勝選連任總統 內閣將總辭

中央社巴黎19日綜合外電報導
法國總理卡斯特克斯(圖)今天表示，若總統馬克宏在24日的投票勝選連任，他帶領的內閣將提出總辭。Getty Images
法國總理卡斯特克斯(圖)今天表示，若總統馬克宏在24日的投票勝選連任，他帶領的內閣將提出總辭。Getty Images

法國總理卡斯特克斯今天表示，若總統馬克宏在24日的投票勝選連任，他帶領的內閣將提出總辭。他顯盼藉此在6月法國國會改選前，為馬克宏的中間派政黨注入「新動力」。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）在24日總統大選第二輪投票將再度與極右派老將雷朋（Marine Le Pen）對決。儘管多數民調顯示他的支持度領先，但分析家警告，若投票率低落，有可能導致雷朋意外勝選。

卡斯特克斯（Jean Castex）接受法國France Inter電台訪問時表示，若馬克宏順利連任，「按照慣例，我將在接下來幾天內向總統提出個人和內閣辭呈」。

他還說：「我屬於那些認為在總統連任後應該要（為政府）找到新動力的人。」

法國6月舉行的國會選舉，將是對馬克宏民意支持度的進一步測試。若他的改革派施政計畫要逐步實現，有必要在國會再度取得多數支持。這些計畫包括改革年金制度、令多數法國人的退休年限延後。

坊間不斷揣測，現任歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）可能獲馬克宏徵詢出任閣揆。但她上週在一場記者會上迴避這個問題。

目前民調顯示，馬克宏在決選得票率估計介於53%至56%，雷朋則介於44%至47%。這比2017年兩人上次對決時競爭更緊繃，當時馬克宏拿下66%的選票。

馬克宏 投票 民調

上一則

烏官員：俄拚占烏東兩州 何時恢復直接和談很難說

下一則

擺脫對俄天然氣依賴 丹麥揭再生能源發展計畫

延伸閱讀

高招？法國總統決選投票倒數 馬克宏發布露胸毛照催票

高招？法國總統決選投票倒數 馬克宏發布露胸毛照催票
烏克蘭平民遭屠殺 馬克宏：已停止和普亭對話

烏克蘭平民遭屠殺 馬克宏：已停止和普亭對話
法大選20日辯論 馬克宏、雷朋料將在移民政策交鋒

法大選20日辯論 馬克宏、雷朋料將在移民政策交鋒
馬克宏拒談俄軍種族滅絕 澤倫斯基邀訪烏「親眼見證」

馬克宏拒談俄軍種族滅絕 澤倫斯基邀訪烏「親眼見證」

熱門新聞

烏克蘭郵局剛發行郵票，紀念蛇島守軍對抗莫斯科號軍艦的忠烈事蹟。殊不知莫斯科號也走入歷史。 （路透）

黑海艦隊旗艦莫斯科號沉沒 俄海軍除難堪之外還有多慘

2022-04-15 00:57
阿南德與他的父親、妹妹合影。 (取材自阿南德YouTube)

印度神童暴紅 揭「預言經濟學」背後真相

2022-04-12 02:00
烏俄戰爭造成大量民眾死傷或流離失所，其中西北部城鎮布查更傳出屠殺平民的殘忍行為。據紐約時報報導，烏克蘭人權監察員表示記錄到俄羅斯軍隊在布查和其他地方實施性暴力行為，包括一起將婦女和女孩關在地下室25天的案件。取材自推特

將一群女性關在地下室25天 俄軍性暴力造成9人懷孕

2022-04-12 00:43
俄羅斯軍人12日在烏克蘭馬立波街頭。（Getty Images）

烏克蘭馬立波淪陷 俄軍恐將「過濾人口、抓男丁從軍」

2022-04-16 22:13
烏克蘭工人11日把基輔附近一輛被毀的俄軍戰車放上拖車平台。（美聯社）

俄軍戰車損失慘重 專家分析原因

2022-04-12 08:59
俄羅斯軍方表示，其防空部隊擊落一架烏克蘭軍用飛機，並聲稱該飛機載有西方國家運送的一批武器。（Getty Images）

BBC：俄軍聲稱擊落「載有西方國家運送武器之飛機」

2022-04-17 01:01

超人氣

更多 >
劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉
張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元

張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元
頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線
過半大學生畢業學非所用 熱門科系年收逾9萬元

過半大學生畢業學非所用 熱門科系年收逾9萬元
「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑

「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑