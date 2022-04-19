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耶路撒冷爆衝突 以色列與加薩走廊相互空襲

中央社耶路撒冷19日綜合外電報導
以色列19日空襲加薩走廊南部哈瑪斯的軍事基地，引發爆炸。美聯社
以色列19日空襲加薩走廊南部哈瑪斯的軍事基地，引發爆炸。美聯社

耶路撒冷一處聖地周邊上周末發生暴力事件後，以色列今晨朝加薩走廊（Gaza Strip）發動數個月來的首場空襲，以回應當地朝以色列發射火箭。

以色列軍方也說，特種部隊昨夜在約旦河西岸（West Bank）進行5場逮捕行動。以色列當局自4周前攻擊案和示威活動增加後，接連在約旦河西岸發動死亡突襲。

法新社報導，位於耶路撒冷舊城的艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque），即猶太人的聖殿山 （Temple Mount），是當前緊張局勢的焦點。

聚集當地進行齋戒月（Ramadan）祈禱的巴勒斯坦信徒，不滿猶太教徒在以色列重重警力保護下造訪，而他們想來此地卻得面臨種種限制。

猶太人雖可在特定時節造訪這處聖地，但不得在那裡祈禱。

這次暴力衝突正值猶太人的逾越節以及穆斯林的齋戒月，已引起各界憂心恐重蹈去年覆轍。去年的類似情況引發一場為時11天的戰事，使加薩走廊部分地區被夷為平地。

由巴勒斯坦伊斯蘭團體哈瑪斯（Hamas）掌控的加薩走廊，昨天朝以色列南部發射一枚火箭，導致警報聲大作，這是1月初以來的首場類似事件。以色列軍方說，火箭已遭「鐵穹」（Iron Dome）防空系統攔截。

幾小時後，以色列空軍宣布擊中哈瑪斯的武器工廠作為報復。根據目擊者和加薩走廊的安全消息人士說法，哈瑪斯宣稱運用「防空工事」反制突襲，無人傷亡。

擁有230萬居民的加薩走廊內，目前尚無派系出面宣稱發射火箭攻擊以色列。

以色列 加薩 猶太

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