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菲律賓駐中國大使隔離期間過世 北京致哀

中央社馬尼拉19日專電
菲國外交部今天宣布，菲律賓駐中國大使羅瑪納(中)過世，但聲明未提及死因。美聯社
菲國外交部今天宣布，菲律賓駐中國大使羅瑪納(中)過世，但聲明未提及死因。美聯社

菲國外交部今天宣布，菲律賓駐中國大使羅瑪納過世，但聲明未提及死因。中國外交部則表示，羅瑪納是著名「中國通」，「中方對羅瑪納大使不幸病逝深表哀痛」。

羅瑪納（Jose Santiago Romana）享壽74歲。馬尼拉公報報導，羅瑪納家屬表示，他在安徽省黃山市隔離期間過世。羅瑪納原本預定在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）隔離期滿後返回北京

中國國務委員兼外長王毅3月31日到4月3日在安徽會見到訪的印尼、泰國、菲律賓和緬甸外長。羅瑪納當時陪同菲國外長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）出席會談。

菲國外交部在聲明中表示，菲律賓駐北京大使館正與中國當局協調，立即將羅瑪納的遺體送回菲國。

聲明中說，基於羅瑪納對中國歷史與人民的深入了解，他於2016年12月被任命為駐中國大使。在羅瑪納任期內，菲中關係雖有分歧，但仍蓬勃發展；事實上，菲中關係更加成熟且深入強化。

中國駐菲律賓大使黃溪連發表聲明說，羅瑪納於1971年率領菲律賓青年代表團訪問中國，是首批訪問「新中國」的菲律賓人之一。

黃溪連說，51年來，從一個在北京學華語的外國學生、擔任美國廣播公司新聞網（ABC News）駐中國記者20多年，到菲律賓駐中國大使，羅瑪納用生命中最美好的時光了解並幫助世界和菲律賓了解中國。在羅瑪納擔任大使期間，中菲關係得以強化與蓬勃發展。

中國外交部發言人汪文斌表示，羅瑪納「是我們的老朋友，也是好朋友。我們將會同大使的親屬和菲律賓駐華使館處理好後續事宜並盡可能提供便利」。

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