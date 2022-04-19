高招？法國總統決選投票倒數 馬克宏發布露胸毛照催票

法國總統大選的第二輪投票將於24日登場，現任總統馬克宏的專用攝影師17日發布一組非正式影像，其中包括一張他露出毛茸茸胸膛的照片（圖）。多家媒體指出，馬克宏此舉目的在力求爭取更多選民的支持。照片翻攝：IG/soazigdelamoissonniere

法國總統大選的第二輪投票 將於24日登場，並由現任總統馬克宏 與右翼候選人瑪蘅．雷朋二度對決，選情到目前仍勢均力敵。外媒報導，馬克宏17日發布一組非正式影像，其中包括一張露出毛茸茸胸膛的照片，力求爭取更多選民的支持。

GB News報導，馬克宏的專用攝影師莫索尼耶（Soazig De La Moissonnière）在IG貼出數張他赴馬賽競選造勢的幕後照片。一張抓拍照（Candid Photo）可見到馬克宏將白襯衫鈕扣解開一半，露出濃密的大量深棕色胸毛，臉上則掛著大大的滿足笑容，整個人慵懶地躺在淺棕色沙發上。

對於馬克宏釋出露胸毛照，GB News認為目的在爭取年輕選票。野獸日報也在一篇報導提及，身為中間派的馬克宏為打贏大選，極為迫切需要影響左派選民轉向支持他，這個使命會激勵他擁抱盡可能多的年輕意符（Signifiers）。報導也指部分評論員聲稱馬克宏的胸毛經過修圖進行強化，其他評論員則推測他正試圖藉由展露胸毛與身旁放置兩部手機 ，「表達法國傳統價值」以吸引保守派選民。

每日郵報專欄作家布里克（Samantha Brick）則指出，在法國談到政治噱頭時，馬克宏發布露胸毛的照片堪稱高招，直指這不是什麼選戰策士希望大家相信的漏網鏡頭，馬克宏發布照片時完全知道自己正在做什麼，也顯然完全經過計算。像她自己就認為馬克宏需要女性選票，而一個簡單事實就是法國女子喜歡毛茸茸的胸膛，覺得陽剛、性感、安全與令人安心，正是她們想在領導者身上看到的一切。

擁有法國公民權的布里克在文章最後也坦承，要是她說第二輪投票時沒想到馬克宏的眾多形象，那她就是在說謊。