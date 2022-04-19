我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

南韓最新調查：約兩成新冠康復患者因後遺症就醫

高招？法國總統決選投票倒數 馬克宏發布露胸毛照催票

編譯周辰陽／即時報導
法國總統大選的第二輪投票將於24日登場，現任總統馬克宏的專用攝影師17日發布一組非正式影像，其中包括一張他露出毛茸茸胸膛的照片（圖）。多家媒體指出，馬克宏此舉目的在力求爭取更多選民的支持。照片翻攝：IG/soazigdelamoissonniere
法國總統大選的第二輪投票將於24日登場，現任總統馬克宏的專用攝影師17日發布一組非正式影像，其中包括一張他露出毛茸茸胸膛的照片（圖）。多家媒體指出，馬克宏此舉目的在力求爭取更多選民的支持。照片翻攝：IG/soazigdelamoissonniere

法國總統大選的第二輪投票將於24日登場，並由現任總統馬克宏與右翼候選人瑪蘅．雷朋二度對決，選情到目前仍勢均力敵。外媒報導，馬克宏17日發布一組非正式影像，其中包括一張露出毛茸茸胸膛的照片，力求爭取更多選民的支持。

GB News報導，馬克宏的專用攝影師莫索尼耶（Soazig De La Moissonnière）在IG貼出數張他赴馬賽競選造勢的幕後照片。一張抓拍照（Candid Photo）可見到馬克宏將白襯衫鈕扣解開一半，露出濃密的大量深棕色胸毛，臉上則掛著大大的滿足笑容，整個人慵懶地躺在淺棕色沙發上。

對於馬克宏釋出露胸毛照，GB News認為目的在爭取年輕選票。野獸日報也在一篇報導提及，身為中間派的馬克宏為打贏大選，極為迫切需要影響左派選民轉向支持他，這個使命會激勵他擁抱盡可能多的年輕意符（Signifiers）。報導也指部分評論員聲稱馬克宏的胸毛經過修圖進行強化，其他評論員則推測他正試圖藉由展露胸毛與身旁放置兩部手機，「表達法國傳統價值」以吸引保守派選民。

每日郵報專欄作家布里克（Samantha Brick）則指出，在法國談到政治噱頭時，馬克宏發布露胸毛的照片堪稱高招，直指這不是什麼選戰策士希望大家相信的漏網鏡頭，馬克宏發布照片時完全知道自己正在做什麼，也顯然完全經過計算。像她自己就認為馬克宏需要女性選票，而一個簡單事實就是法國女子喜歡毛茸茸的胸膛，覺得陽剛、性感、安全與令人安心，正是她們想在領導者身上看到的一切。

擁有法國公民權的布里克在文章最後也坦承，要是她說第二輪投票時沒想到馬克宏的眾多形象，那她就是在說謊。

馬克宏 投票 手機

上一則

南韓最新調查：約兩成新冠康復患者因後遺症就醫

下一則

莫斯科號官兵家屬要求給交代 克宮拒透露傷亡細節

延伸閱讀

烏克蘭平民遭屠殺 馬克宏：已停止和普亭對話

烏克蘭平民遭屠殺 馬克宏：已停止和普亭對話
法大選20日辯論 馬克宏、雷朋料將在移民政策交鋒

法大選20日辯論 馬克宏、雷朋料將在移民政策交鋒
拒用「種族滅絕」 法總統顧問：馬克宏近期無訪烏計畫

拒用「種族滅絕」 法總統顧問：馬克宏近期無訪烏計畫
馬克宏拒談俄軍種族滅絕 澤倫斯基邀訪烏「親眼見證」

馬克宏拒談俄軍種族滅絕 澤倫斯基邀訪烏「親眼見證」

熱門新聞

烏俄戰爭造成大量民眾死傷或流離失所，其中西北部城鎮布查更傳出屠殺平民的殘忍行為。據紐約時報報導，烏克蘭人權監察員表示記錄到俄羅斯軍隊在布查和其他地方實施性暴力行為，包括一起將婦女和女孩關在地下室25天的案件。取材自推特

將一群女性關在地下室25天 俄軍性暴力造成9人懷孕

2022-04-12 00:43
阿南德與他的父親、妹妹合影。 (取材自阿南德YouTube)

印度神童暴紅 揭「預言經濟學」背後真相

2022-04-12 02:00
烏克蘭郵局剛發行郵票，紀念蛇島守軍對抗莫斯科號軍艦的忠烈事蹟。殊不知莫斯科號也走入歷史。 （路透）

黑海艦隊旗艦莫斯科號沉沒 俄海軍除難堪之外還有多慘

2022-04-15 00:57
烏克蘭工人11日把基輔附近一輛被毀的俄軍戰車放上拖車平台。（美聯社）

俄軍戰車損失慘重 專家分析原因

2022-04-12 08:59
俄羅斯軍人12日在烏克蘭馬立波街頭。（Getty Images）

烏克蘭馬立波淪陷 俄軍恐將「過濾人口、抓男丁從軍」

2022-04-16 22:13
人在海外的烏克蘭巨商斯塔夫尼澤，透過網路攝影機發現他位於基輔的豪宅竟成俄軍藏身地，毫不猶豫把座標報告烏軍，將敵軍殲滅。（圖取自facebook.com/stavnitser）

烏克蘭富豪發現俄軍藏身自家豪宅 通報軍方殲滅

2022-04-11 16:11

超人氣

更多 >
劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉
強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施

強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施
餐飲傳奇陳國強 「陳氏蟹屋」東主99歲辭世

餐飲傳奇陳國強 「陳氏蟹屋」東主99歲辭世
洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍

洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍
「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑

「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑