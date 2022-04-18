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美韓官員時隔兩周再會晤 強硬應對北韓核試挑釁

中央社首爾18日專電
美國國務院北韓特使金星容(左)與南韓外交部朝鮮半島和平交涉本部長魯圭德(右)今天在首爾會面。美聯社
美國國務院北韓特使金星容(左)與南韓外交部朝鮮半島和平交涉本部長魯圭德(右)今天在首爾會面。美聯社

美國國務院北韓特使金星容與南韓外交部朝鮮半島和平交涉本部長魯圭德今天在首爾會面，雙方表示，若平壤當局強行進行核試驗等挑釁行動，美韓將透過在聯合國安理會推進的制裁等方式強硬應對。

韓聯社報導指出，兩人4日才剛在華府會面，相隔僅兩周又再次會晤，魯圭德（Noh Kyu-duk）會後受訪時說明，短時間兩次會面是因時局敏感，北韓公開宣示增強核武及飛彈實力，他與金星容（Sung Kim）都憂心，北韓這類導致緊張局勢升溫的行動將持續。

他也說，若北韓作出核試驗或發射洲際彈道飛彈（ICBM）等嚴重違反安理會決議的行為，美韓雙方將緊密合作，透過安理會等管道強力應對。

金星容也在會面中重申對南韓的防衛承諾，雙方都認為維持穩固聯合防衛態勢為當前最重要事項。

金星容則表示，這次會議中也論及北韓近期3度發射包括洲際彈道飛彈在內的彈道飛彈試射行動，以及北韓未來進行核試驗的可能性與應對方案。

「我們都同意有必要維持最大限度的聯合防衛能力」，金星容說，「這也是為何我們進行聯合軍演」，並表示會繼續透過外交管道與北韓接觸，重申「已準備好在任何地方進行無條件的會面」。

金星容在會晤前致詞提到，相當期待在南韓政府交接期能持續與魯圭德及其團隊合作，也希望在新政府上任後能與新團隊維持緊密合作。

金星容19日將拜會南韓統一部長李仁榮，停留在首爾期間也可能安排與南韓總統職務交接委員會外交小組委員會幹部及下任外交部長被提名人朴振等下屆政府核心人士會面。

北韓 南韓 彈道飛彈

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