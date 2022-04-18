義大利駐基輔大使館重開 西班牙也將跟進

義大利駐基輔的大使館 今天重新開放。這是入侵烏克蘭 的俄羅斯軍隊撤出基輔地區後，又一個國家讓外交官返回烏國首都。西班牙駐基輔大使館也將在幾天內重開。

法新社報導，俄軍2月24日侵略烏克蘭後，義大利將駐基輔外交官轉移到烏西城市利維夫（Lviv）。但在俄軍撤離基輔周圍和烏克蘭北部後，各國使館人員陸續返回烏國首都。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天也表示，馬德里將在「未來幾天」重開駐基輔大使館。西班牙使館人員先前遷移至波蘭。

土耳其一度將駐烏克蘭大使館遷移至靠近羅馬尼亞邊界的車尼夫契（Chernivtsi），現已遷回基輔。

法國上周宣布，駐烏克蘭大使館將從利維夫遷回基輔。

另外，聯合國 難民事務高級專員公署（UNHCR）今天表示，自俄軍侵略以來，已有493萬4415名烏克蘭人逃離出國，比昨天統計數字增加6萬5396人。

此外，聯合國轄下國際移民組織（IOM）指出，有近21萬5000名原本待在烏克蘭的外籍人士已逃到鄰國。他們並非抵達國家的公民，且主要是學生和移工。

這意味開戰以來，已有超過500萬人逃離烏克蘭。

聯合國難民事務高級專員公署表示：「來自烏克蘭的難民絕大多數是婦女和兒童，他們面臨的性剝削、虐待和人口販運風險越來越大。我們正在邊境據點和其他地方實地採取各項預防措施。」