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「瞧見鮮血」教宗復活節文告暗批俄 籲各國領袖促和平

編譯潘勛／綜合17日電
羅馬天主教教宗方濟各17日在復活節文告講話中，呼籲世界領袖聆聽人民對烏克蘭和平的懇求，並含蓄批評俄羅斯把烏克蘭拖入「殘忍且無謂的」衝突。圖為教宗方濟各17日向在聖伯多祿廣場上約5萬聽眾發表「致全城與全球」文告。(Getty Images)
羅馬天主教教宗方濟各17日在復活節文告講話中，呼籲世界領袖聆聽人民對烏克蘭和平的懇求，並含蓄批評俄羅斯把烏克蘭拖入「殘忍且無謂的」衝突。圖為教宗方濟各17日向在聖伯多祿廣場上約5萬聽眾發表「致全城與全球」文告。(Getty Images)

天主教宗方濟各17日發表文告，含蓄批評刻在進行的俄烏戰爭為「復活節戰爭」，呼籲各國領袖致力於恢復和平，另憂心目前戰爭有導致核子衝突之虞；拜登總統也透過白宮網站發表復活節聲明，向戰爭中喪失親人的人致上弔唁，希望大家能早日擺脫戰爭、迫害及貧窮的陰影。

路透報導，高齡85的教宗透過「致全城及全世界」(Urbi et Orbi)文告，對烏克蘭戰爭著墨許多，把這起歐洲戰火，比擬成福音書裡，耶穌門徒看到他死而復生，而深感震撼；「我們眼看這起復活節戰爭而不敢置信，瞧見流了這麼多鮮血、這麼多暴力，心裡也充滿悲傷恐懼，還有這麼多兄弟姊妹必須離鄉背井，只求遠離砲火而平安」。

教宗另說，「願和平降臨受戰火荼毒的烏克蘭，它被拖入這場殘忍、沒意義的戰爭，飽受暴力及破壞所試煉」。

俄國把2月24日發動的侵略稱為「特殊軍事行動」，但教宗沒隨而附和，直指戰爭就是戰爭，另使用「不義侵略」這樣的詞彙。

教宗雖未點名俄國，但呼籲世界下決心恢復和平，未來不再有秀軍力而叫人類受苦的事，另憂心當前戰爭恐怕導致核子戰爭，他引用哲人羅素(Bertrand Russell)及科學家愛因斯坦的銘言：「我們是要叫人類滅絕，還是讓人類揚棄戰爭？」

教宗面對廣場數萬信眾說，大家不能習慣於戰爭，要全力投入和平；各國領袖要應到人民殷盼和平的心聲，自己一心一意在眾多烏克蘭受難民眾、數百萬人離鄉背井、家庭破碎、白髮人送黑髮人、城市被夷為平地。

拜登總統在白宮聲明中說，他在復活節為那些生活在戰爭、迫害和貧困的「黑暗陰影」中的人們祈禱。他也為和平、自由和基本尊嚴祈禱。

拜登雖沒說自己心裡想到哪場戰爭，但他一直致力於結束俄國對烏克蘭的侵略；他曉得這個神聖的日子降臨之際，許多人卻因家人喪生、活在戰爭、迫害及貧窮陰影下而心情沉重；他另對新冠疫情有所紓緩，讓世人能參加宗教聚會、家人團聚，而覺得感恩。

教宗 復活節 烏克蘭

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