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法極左翼選民多不支持馬克宏 決選將投廢票

中央社巴黎17日綜合外電報導
法國總統馬克宏在競選活動中演說。(美聯社)
法國總統馬克宏在競選活動中演說。(美聯社)

法國總統馬克宏將與極右派挑戰者瑪琳．雷朋，在總統選舉第二輪投票決勝負，調查顯示，極左派候選人梅蘭雄的支持者大多表明決選當天他們不去投票或是將投廢票。

馬克宏（Emmanuel Macron）是支持歐洲聯盟的中間派， 2017年大選第二輪投票同樣由他和雷朋（Marine Le Pen）對決，不少選民不願雷朋掌權而投他，讓他輕易擊敗雷朋。

不過馬克宏這次面臨嚴峻挑戰，他和雷朋都迫切希望吸引梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）的支持者。梅蘭雄在4月10日第一輪投票拿下約22%選票，排名第3。

梅蘭雄呼籲支持者不要投票給雷朋，但也未表態挺馬克宏，他說他的黨將舉行公眾諮詢，協助指引那些支持他的人。

根據今天所公布的1份內部諮詢結果，大約21萬5000名參與者中，超過66%的人表示將不去投票、投空白票或無效票。略超過33%的人說他們會投給馬克宏。調查中並無投票給雷朋的選項。

梅蘭雄的競選團隊在網站寫道：「諮詢結果並不是命令投票給任何人…每個人都能從中得出結論，並按他們認為合適的作法去投票。」

由於選民四分五裂且猶豫不決，候選人若能超越自己陣營，說服其他選民投票給另一方會更糟糕，便有可能贏得選舉。

數10年來，來自所有各派的選民會形成「共和陣線」（republican front），團結支持某一位主流候選人，讓極右派無法取得政權。

但馬克宏時而惱人的的行事風格以及偏右的政策，令許多選民大失所望，他不能再指望可以自動獲得那些選民的支持。

易普索－索普拉思特亞集團（IPSOS-Sopra-Steria）16日發布的1份民調顯示，4月24日決選時，梅蘭雄的選民約33%會支持馬克宏，16%支持雷朋。但有超過50%受訪者不願表示意見。

投票 馬克宏 民調

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