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塞爾維亞挺俄遊行 歐洲多起親俄活動 疑由俄國策動

中央社／貝爾格勒15日綜合外電報導
塞爾維亞民眾，今天在首都貝爾格勒遊行，抗議塞國政府在俄國進攻烏克蘭後，企圖與俄國保持距離。（路透）
塞爾維亞民眾，今天在首都貝爾格勒遊行，抗議塞國政府在俄國進攻烏克蘭後，企圖與俄國保持距離。（路透）

數千名揮舞俄羅斯和塞爾維亞國旗並手舉俄國總統普亭肖像的塞爾維亞民眾，今天在首都貝爾格勒遊行，抗議塞國政府在俄國進攻烏克蘭後，企圖與俄國保持距離。

路透社報導，從市中心遊行到附近俄國大使館的隊伍，沿路有一群群民眾加入，其中許多是極端民族主義組織的成員。群眾在俄國使館發射信號彈，演奏俄國和塞爾維亞國歌，並將兩國譽為兄弟之邦。

一名示威者表示：「我參加這場集會是要支持俄國，也要高聲清晰地反對貝爾格勒當局的政策。這個當局做出了可恥決定，在聯合國投票反對俄國。」

塞爾維亞近數周來在聯合國表決俄國侵烏譴責案以及俄國在聯合國人權理事會停權案時，三度投下贊成票。

不過幾乎完全仰賴俄國天然氣和石油供應的塞爾維亞，拒絕對俄國當局實施制裁，並維持定期飛往莫斯科的航班。

今天的示威者高喊「不要北約」、「塞爾維亞人和俄國人是兄弟」等口號，抗議3日贏得大選的塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）。

英國「泰晤士報」（The Times）報導，俄羅斯問題專家表示，克里姆林宮可能正在歐洲各地協調發起親俄示威活動。

希臘雅典和德國柏林舉行挺俄示威後，上周末愛爾蘭都柏林、德國法蘭克福、漢諾威和賽普勒斯里馬索（Limassol）也出現數百名民族主義者發動的遊行，街上還出現漆有Z字以示支持俄國侵烏的車輛。

儘管舉行抗議的各地點相距數百公里之遠，但從時機和形式推斷，俄國事務專家認為，可能都是由俄國方面策動。

專家表示，在歐洲各地設有辦事處的俄羅斯獨立國協事務、海外僑胞暨國際人文合作署（Rossotrudnichestvo）可能主導這一切，這個俄羅斯聯邦機構負責對外投射軟實力，實際上由俄國外交部指揮。

俄國 俄羅斯 遊行

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