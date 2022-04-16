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非法移民買樂透中27萬美元 卻因證明不了身分領不到錢

編譯周辰陽／即時報導
一名非法滯留比利時的阿爾及利亞男子3月底買了一張5歐元刮刮樂，成功刮中25萬歐元（但樂透公司堅持，只有在他可以證明自己身分的情況下，才能夠發出獎金。示意圖。(路透)
一名非法滯留比利時的阿爾及利亞男子3月底買了一張5歐元刮刮樂，成功刮中25萬歐元（但樂透公司堅持，只有在他可以證明自己身分的情況下，才能夠發出獎金。示意圖。(路透)

一名非法滯留比利時的阿爾及利亞男子日前買了一張5歐元樂透，成功中了25萬歐元（約27萬美元），但樂透公司堅持，只有在他可以證明自己身分的情況下，才能夠發出獎金。委任律師表示，當事人正拼命努力向當局證明身分，好領取這一大筆獎金。

綜合外媒報導，這一位28歲男子4個月前離鄉，先搭船前往西班牙，隨後徒步走到比利時，3月底在澤布呂赫（Zeebrugge）一間超市買樂透並中了25萬歐元。根據規定，只能發放不到2千歐元現金的獎金，10萬歐元以上獎金的得主則必須親赴布魯塞爾的國家樂透公司。但他沒有領獎就消失了，直到日前才終於在律師的陪同下前往警局。

委任律師佛斯特拉（Alexander Verstraete）15日告訴法新社，男子是非法移民，沒有證件跟銀行帳戶，因此樂透公司不能發出獎金，「我們正在尋找能夠證明他身分的文件，他將必須聯繫在奈及利亞的家人」。

佛斯特拉同時表示，男子的3名朋友試圖代他領獎，其中一位持有正確證件的人甚至真跑到國家樂透公司，但3人不只沒能領到錢，還遭當局懷疑偷走樂透，被警方拘留一晚，直到佛斯特拉陪同男子出面說明才獲釋。

據報導，布魯日檢察官辦公室現在扣住中獎的樂透，並且立案進行調查。佛斯特拉稱當局已經保證，男子收到獎金以前不會遭驅逐出境。

男子告訴記者，雖然他曾想要前往英國，現在更願意留在比利時，用獎金建立新生活，也希望組建一個家庭，「當我領到獎金，我打算在布魯塞爾買個住的地方，也許還有一輛車，還會找個太太。不過，我不打算拿我的錢找一個妻子，而是用我的心」。

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