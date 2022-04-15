澤倫斯基：全球應為普亭可能動用核武做好準備

烏克蘭總統澤倫斯基15日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪表示，全世界各國應為俄羅斯總統普亭動用核武做好準備。美聯社

烏克蘭 總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）15日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪表示，全世界各國應為俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）動用核武做好準備。

澤倫斯基表示，普亭根本不在乎烏克蘭人的性命，可能動用核武或化武，「不只是我⋯全世界各國都該擔心，因為這除了可能是真實訊息，還可能是事實。」

澤倫斯基說，人命對俄國 來說無關緊要，所以俄國可能且可以動用化武；烏克蘭和全球都該做好準備。

澤倫斯基表示，戰爭爆發以來已有2500名到3000名烏國士兵身亡，1萬人受傷，但很難說多少人能活下來；此外，平民傷亡更難量化，烏克蘭南部還有城鎮遭俄軍封鎖。

五角大廈一名資深官員15日證實，兩枚烏克蘭的海王星（Neptune R360）反艦飛彈擊中俄國「莫斯科號」飛彈巡洋艦，導致艦隻沉沒；澤倫斯基表示，那是攻擊烏克蘭的強大武器，沉了對烏克蘭來說不是壞事。

俄羅斯2月底發動戰爭遭遇頑抗，如今重整旗鼓可能退守到烏克蘭東部的頓巴斯地區，美國多次示警俄國可能動用生化武器或核武以扭轉戰局。

中情局局長伯恩斯（Bill Burns）14日表示，雖然沒看到俄羅斯準備動手的跡象，但美國非常密切關注這項可能性。