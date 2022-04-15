力拚出口 南韓決定申請加入CPTPP

南韓15日決定申請加入CPTPP，以帶動經濟發展。 路透

南韓 政府15日決定加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），在經濟充滿不確定性之際，力拚增加貿易夥伴。

南韓官員說，在15日的財金官員會議上，通過了加入CPTPP的計畫，完成向國會報告等國內程序後，將正式提出申請。

南韓政府去年便已開始啟動申請計畫，且表示計劃在總統文在寅任期於5月9日屆滿前，遞件申請加入 。即將上台的尹錫悅政府，預期將接手CPTPP的成員資格協商工作，預估將費時一年以上。

南韓對外經濟政策研究院（KIEP）估算，加入CPTPP後可望帶動南韓貿易和投資成長，刺激國內生產毛額（GDP）擴增0.33%-0.35%。

然而，南韓的農漁民反對政府加入CPTPP，認為這可能不利國內農漁業的發展。

首爾當局說，在加入CPTPP的協商過程中，會盡可能反映受影響產業的訴求，並在必要時擬定支持農漁民的措施。

CPTPP的前身是「跨太平洋夥伴協定」（TPP），由美國前總統歐巴馬政府主導。在2017年，時任總統川普宣布美國退出TPP；美國被視為對中國大陸的重要制衡力量。

CPTPP在2018年12月發起，目前成員包括日本、澳洲 、加拿大、紐西蘭及墨西哥 等11個國家。