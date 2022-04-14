南韓解禁 將取消所有社交距離限制 「與病毒共存」

南韓國務總理金富謙15日表示除了戴口罩的規定以外，將在下周取消所有新冠防疫社交距離限制，這是自2年前疫情開始以來首次取消所有限制，象徵南韓的政策走向。（路透）

南韓 國務總理金富謙15日表示除了戴口罩 的規定以外，將在下周取消所有新冠防疫社交距離 限制，這是自兩年前疫情開始以來首次取消所有限制，象徵南韓「與病毒共存」的政策走向。

韓聯社報導，金富謙15日上午召開新冠肺炎中央災難安全對策本部會議時宣布，從18日開始，解除包括餐廳、咖啡聽和室內運動設施等場所最多10人的限制，上述場所都能夠在沒有宵禁的情況下自由營業。

此外，金富謙還宣布先前包括大型集會與活動限制最多參與人數的299人、宗教設施限制入場最多人數70%的限制都將全面解禁，而從本月25日開始，電影院、室內體育設施、宗教場所等地都可以脫下口罩飲食。這是自南韓2020年3月頒布防疫社交距離限制後的首次完全解禁。

金富謙表示，「在3月第三周達到高峰值後，Omicron已顯示出顯著減弱的跡象，隨著病毒形勢的穩定和我們醫療系統的能力得到確認，政府決定大膽取消社交距離措施」，然而隨著南韓政府未來兩周內將持續監測感染趨勢，戴口罩的限制將暫時保留。

金富謙指出，「在相當長的一段時間內，室內戴口罩將是不可避免的，關於風險相對較低的戶外戴口罩，我們將在兩周後根據病毒情況的審查決定」。