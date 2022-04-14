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抖音曬恩愛 人妻PO老公洗碗影片…配樂竟害她被離婚

聯合新聞網 / 綜合報導

掃地機器人、洗碗機及烘衣機被許多人稱為「婚姻三寶」，可見家事分工是夫妻間最容易起爭執的地方。日前，敘利亞一名女子發現老公主動幫忙做家事，便興奮地拿出手機拍攝愛人洗碗的畫面，女子的本意是為曬恩愛，不料丈夫發現後卻大發雷霆，更為此提出離婚。

根據《海灣新聞（Gulf News）》報導，敘利亞一名人妻一日發現老公主動料理家務，不僅打掃屋內還幫忙洗碗，為了將這貼心的一幕記錄下來，人妻也趕緊拿出手機拍攝老公洗碗的畫面，簡單的剪輯影片後，就上傳到短片平台TikTok上，與廣大的網友們分享自己的「絕世好老公」。

人妻本意是為曬恩愛，不料無心的舉動卻崩解了兩人的感情，老公看到影片後怒火攻心，更立刻向她提出離婚，愛的小船說翻就翻。據悉，男子生氣的理由並非妻子擅自曝光自己的私生活，而是影片中播放的歌曲點燃了他的怒火。

該名人妻使用敘利亞女歌手Lamis Kan演唱的《Mesaytara》當作背景音樂，該歌曲的歌名有「我占主導地位」、「我會控制你」的意思，且歌詞中提到「你將被我的嚴格指示統治」、「如果你看街上的其他女孩，我會把你逼瘋」、「你是我的糖塊，只要你和我在一起，你就要跟著我的指揮走」。疑似因歌詞內容侵犯到該丈夫的「男權意識」，使這對佳偶以離婚收場。

《Mesaytara》被不少人視為「離婚神曲」，過去就有新娘在婚禮現場用這首歌伴奏跳舞，惹得新郎及男方家屬不愉快，雙方更為此發生衝突，新郎氣得當場要求離婚，也寫下伊拉克最快離婚的紀錄。

來源：Lamis Kan YouTube

手機 TikTok

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