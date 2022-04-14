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澳洲「敦請」所羅門群島 毀棄與中國簽署安全協議

編譯張佑生╱即時報導
所國總理索加瓦雷（左）13日會見澳洲太平洋事務部長薩撒加。（路透）
所國總理索加瓦雷（左）13日會見澳洲太平洋事務部長薩撒加。（路透）

澳洲為阻止所羅門群島和中國簽署一份擬議的安全協議作出最後努力，敦促這個島國依靠太平洋鄰國來滿足自身安全需求。

澳洲太平洋事務部長薩撒加(Zed Seselja)13日在所羅門群島首都霍尼亞拉會見了所國總理索加瓦雷(Manasseh Sogavare)等所羅門群島官員，薩撒加要求不要繼續推進這份可能允許中國軍艦停靠在所國的協議。上周，澳洲兩名高級情報官員在霍尼亞拉與索加瓦雷會面。

薩撒加表示：「我們心懷敬意地要求所羅門群島考慮不要簽署該協議，並依據我們區域的安全框架，本著區域開放和透明的精神與太平洋大家庭進行協商。」

記者無法聯繫到索加瓦雷置評。索加瓦雷不久前告訴所羅門群島議會，政府已準備與中國簽署安全協議，同時駁斥了有關該協議可能加劇太平洋地區緊張局勢的批評。

上個月在網上流傳的一份安全協議草案引起了美國和澳洲等國的警覺，因其可能允許中國軍艦在所羅門群島停靠，並利用中國軍隊保護當地中國公民和重大項目的安全。

太平洋地區有十多個小型島國和屬地，是一個具有重要戰略意義的地區。該地區擁有重要的航道和漁業區，也是西方大國軍事基地的所在地，例如美國在偏遠屬地關島的基地。

安全專家表示，若中國與所羅門群島簽署安全協議，可能會產生深遠戰略影響，包括引發太平洋地區軍事緊張局勢加劇的可能性。所羅門群島有大約69萬人口，國土面積略小於美國馬里蘭州

澳洲 馬里蘭州

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