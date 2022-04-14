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拜登重批俄對烏「種族滅絕」杜魯多：用詞正確

中央社／溫哥華13日專電
加拿大總理杜魯多。（路透）
加拿大總理杜魯多。（路透）

美國總統拜登13日首度指控俄羅斯軍隊在烏克蘭犯下「種族滅絕」罪行；加拿大總理杜魯多呼應拜登的說法，認為使用這個詞彙形容俄羅斯在烏克蘭的所做所為，完全正確。

在拜登昨日重批俄羅斯後，雖然杜魯多（Justin Trudeau）沒有主動使用「種族滅絕」一詞來形容俄羅斯的行徑，但他回應記者提問時說：「關於種族滅絕的認定有官方程序，我認為越來越多人正使用這個詞彙描述俄羅斯在烏克蘭的所做所為，使用種族滅絕這個詞彙是完全正確的。」

杜魯多提到俄羅斯針對平民的襲擊，包括攻擊醫療設施和火車站以及性侵事件等，都令人無法接受。

他說，「這些都是普亭應負的戰爭罪，這些都是反人類罪」，「俄羅斯正在攻擊烏克蘭的認同和文化」。

加拿大政府已請求國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）調查俄羅斯涉嫌戰爭罪行，並已派遣皇家騎警人員前往海牙，協助國際刑事法院進行調查。

加拿大前司法部長柯特爾（Irwin Cotler）呼籲加拿大國會啟動聽證會，以確定俄羅斯軍隊在烏克蘭犯下的大規模暴行是否構成種族滅絕。

與此同時，加拿大國防部派出更多軍人抵達拉脫維亞，和來自10個不同的北約國家部隊一起在當地協防，防堵俄羅斯進一步襲擊北約盟國。

目前在拉脫維亞首都里加（Riga）外25公里處的阿達伊（Adazi）駐軍地已有約700名加拿大軍人進駐。杜魯多3月訪問拉脫維亞時，親訪這座軍事基地慰問加軍，並宣布加拿大在拉脫維亞的軍事任務將無限期延長，以支持北約阻止俄羅斯進一步侵略。

事實上，北約盟國並沒有在烏克蘭境內部署軍力，加拿大通信安全機構（Communications Security Establishment，CSE）今天表示，發現俄羅斯發布假訊息，謊稱加拿大軍隊已進入烏克蘭對抗俄羅斯，還聲稱加拿大軍人犯下戰爭罪。

CSE提醒加拿大俄語和烏克蘭語社區不要輕信網路訊息。

加拿大對俄羅斯的制裁和譴責力度越來越大，而俄羅斯外交部則發布聲明稱，加國90名參議員中有86人已被列入禁止進入俄羅斯的黑名單。俄羅斯還將前參議員葛里芬（Diane Griffin）列入名單。

俄羅斯 加拿大 烏克蘭

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