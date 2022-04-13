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加入北約 芬蘭將國會辯論、瑞典擬6月提出申請

中央社斯德哥爾摩13日專電
瑞典總理安德森。美聯社
瑞典總理安德森。美聯社

芬蘭政府今天將最新的國家安全報告送交國會，芬蘭國會近日會對加入北約的議題進行辯論。瑞典則預計6月提出加入北約的申請。

芬蘭國會的辯論雖然不會對芬蘭是否加入北大西洋公約組織（NATO）做出直接決定，但根據芬蘭國家廣播公司（Yle）3月14日公布的民調，有62%的民眾支持芬蘭加入北約；芬蘭最大報「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）在3月18日報導，有102位，也就是有超過一半的芬蘭國會議員支持芬蘭申請加入北約。

芬蘭國家廣播公司報導，這份國家安全報告中指出，加入北約將會給芬蘭帶來可能的威脅，包括俄羅斯將透過更激烈的混合戰影響芬蘭；芬蘭東部邊境可能出現更多武裝衝突；以及芬蘭可能將被捲入更多其他國家的戰爭等。

然而，芬蘭一直以來積極與北約合作，參加了北約的各種行動，也曾有芬蘭士兵在北約的阿富汗行動中喪命。

媒體與輿論普遍認為芬蘭加入北約的可能性很高。瑞典媒體也預測，芬蘭將會在仲夏節前提出申請，這也將連帶影響瑞典是否提出申請。

瑞典將於9月進行大選，因此瑞典執政黨極力避免在選戰中納入北約議題。瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）多次表達全力支持瑞典國防，多次邀各黨主席商討、進行黨內辯論，甚至邀最大在野黨溫和黨（Moderate Party）黨魁克里斯德森（Ulf Kristersson）一同到挪威參加北約演習。

然而克里斯德森已表態，若溫和黨當選，瑞典將加入北約。

在芬蘭與在野黨的夾擊以及民意普遍支持加入北約下，安德森沒辦法繼續延後表態。就在她即將與芬蘭總理馬林（Sanna Marin）會面、召開共同記者會的前一刻，瑞典日報（Svenska Dagbladet, SvD）得到消息，安德森鬆口，希望瑞典在5月底政府提交新的國安報告之後，6月底在北約於西班牙馬德里的會議中提出入北約申請。

馬林與安德森將於瑞典時間今天中午12時在瑞典召開共同記者會。

瑞典 北大西洋公約組織 邊境

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