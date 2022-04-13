英國和歐盟宣布聯手對俄實施更多制裁

英國與歐洲聯盟今天宣布，聯手對烏克蘭親俄分離分子以及俄羅斯更多寡頭和他們的親屬，實施制裁。圖為英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）。美聯社

英國 與歐洲聯盟今天宣布，聯手對烏克蘭 親俄分離分子以及俄羅斯更多寡頭和他們的親屬，實施制裁。

英國政府表示，經過與歐盟協調，將制裁烏克蘭東部「178名俄裔分離分子」，此外還有6名寡頭及其家人和員工。

英國外交部在聲明中說：「這是在上周多份報告指俄羅斯在那些地區野蠻攻擊平民後所採取的行動。」

最新制裁對象包括阿南琴科（Alexander Ananchenko）和柯茲洛夫（Sergey Kozlov），英國外交部稱他們是俄羅斯支持的所謂頓內次克（Donetsk）和盧甘斯克這兩個人民共和國「自封」（self-styled）領導人。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）說：「烏克蘭東部平民遭到可怕火箭攻擊後，我們今天制裁那些支持非法分離並參與對烏克蘭人民施暴的人。」

「我們將會繼續鎖定所有幫助和慫恿（俄羅斯總統）普亭發動戰爭的人。」

受到制裁的寡頭則包括俄羅斯石油巨頭路克石油公司（Lukoil）負責人艾歷克普羅夫（Vagit Alekperov）以及Sistema集團董事長葉夫圖申科夫（Vladimir Ievtouchenkov）。

普亭2月24日下令攻擊烏克蘭後，英國即加入國際間對俄羅斯展開的制裁。迄今，那些制裁針對的是俄羅斯的國防、貿易和運輸業者。

特拉斯說，最新計畫包括延長英國對俄羅斯商品的進口禁令，從14日起將納入鋼鐵產品。她說：「我們阻止普亭戰爭機器前進的任務，不會停歇下來。」

俄軍入侵烏克蘭以來，倫敦已制裁了1400多個與俄國有關的個人和企業，包括100多名寡頭和他們的家人。

另外，瑞士政府今天宣布，將跟進歐盟對俄羅斯和白俄羅斯 的最新一輪制裁措施。瑞士還批准制裁另外200個個人和實體，其中包括普亭的兩個女兒。

歐盟上周五（8日）正式對俄羅斯採取新的全面制裁措施，包括禁止進口俄國煤炭、木材、化學品，以及禁止與4家俄國銀行的所有交易，其中包括VTB銀行。