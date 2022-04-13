我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約地鐵槍案鎖定62歲獨狼、葉倫警告北京勿援俄

人物側寫／吳弭打破族群藩籬 就任現實仍待弭

澤倫斯基控俄使用磷彈 警告歐洲不阻侵略恐失東歐

中央社基輔13日綜合外電報導
澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）對愛沙尼亞國會發表視訊談話。美聯社
澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）對愛沙尼亞國會發表視訊談話。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基今天指控，俄羅斯在侵烏戰爭中使用磷彈，而且對平民祭出恐怖戰術。他呼籲歐洲對俄國採取更多行動，並警告說：「我們若不能阻擋俄國，可能失去整個東歐。」

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）對愛沙尼亞國會發表視訊談話時說：「如果歐洲浪費時間，俄國將利用機會把戰區擴大到其他國家。」

他指控說：「俄羅斯軍隊（在烏克蘭）使用各式火砲、各式飛彈和各式炸彈，尤其是磷彈，攻擊住宅區和民間基礎設施。這顯然是對平民百姓進行恐怖行動。」

澤倫斯基沒有提出證據，路透社也還無法透過獨立管道驗證他的說法。莫斯科對澤倫斯基這項談話尚無回應。

路透社報導，烏克蘭先前宣稱，正在查證有關俄軍在圍攻南部港市馬立波（Mariupol）時可能使用武學武器的未經驗證情資。不過，試圖完全掌控馬立波的親俄分離主義派勢力否認使用化武，而莫斯科當局以往曾說這是美國的一貫伎倆，美方每當面臨質疑時就利用俄軍使用化武的說法來轉移焦點。

澤倫斯基也指控俄國強制驅逐烏克蘭人，但他同樣未提出證據。他並呼籲國際持續加強對俄國實施經濟制裁，強調這是迫使俄國同意和平條款的唯一方法。

他也指出，烏克蘭應該獲得歐洲聯盟的候選國地位，而波蘭及波羅的海三國的總統今天稍後將造訪基輔，則是對烏克蘭支持的重要象徵。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）對愛沙尼亞國會發表視訊談話。美聯...
澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）對愛沙尼亞國會發表視訊談話。美聯社

烏克蘭 俄國 澤倫斯基

上一則

希臘總統確診 症狀輕微居家隔離

下一則

英國和歐盟宣布聯手對俄實施更多制裁

延伸閱讀

被俄國列2號暗殺目標 烏第一夫人堅強：開戰後就沒見過丈夫

被俄國列2號暗殺目標 烏第一夫人堅強：開戰後就沒見過丈夫
拜登控俄侵烏實施種族滅絕 馬克宏再潑冷水籲慎言

拜登控俄侵烏實施種族滅絕 馬克宏再潑冷水籲慎言
人道走廊太危險遭叫停 馬立波尚有10萬人待疏散

人道走廊太危險遭叫停 馬立波尚有10萬人待疏散
別低估烏克蘭 澤倫斯基：俄軍面臨「無法彌補的損失」

別低估烏克蘭 澤倫斯基：俄軍面臨「無法彌補的損失」

熱門新聞

烏俄戰爭造成大量民眾死傷或流離失所，其中西北部城鎮布查更傳出屠殺平民的殘忍行為。據紐約時報報導，烏克蘭人權監察員表示記錄到俄羅斯軍隊在布查和其他地方實施性暴力行為，包括一起將婦女和女孩關在地下室25天的案件。取材自推特

將一群女性關在地下室25天 俄軍性暴力造成9人懷孕

2022-04-12 00:43
南韓首爾鷺梁津水產市場裡販賣的俄羅斯進口帝王蟹。 路透

俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？

2022-04-09 11:33
巴西男模烏索擁9妻，最近其中一名老婆因懷念懷念「一夫一妻制」跟他提離婚。（取材自Instagram）

巴西男模擁9妻「被1老婆休夫」 發願再娶湊滿10人

2022-04-06 17:58
阿南德與他的父親、妹妹合影。 (取材自阿南德YouTube)

印度神童暴紅 揭「預言經濟學」背後真相

2022-04-12 02:00
烏克蘭工人11日把基輔附近一輛被毀的俄軍戰車放上拖車平台。（美聯社）

俄軍戰車損失慘重 專家分析原因

2022-04-12 08:59
俄國總統普亭19歲私生女路易莎．羅佐娃Luiza Rozova。(圖截取自羅佐娃臉書)

普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬

2022-04-08 09:22

超人氣

更多 >
紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕
紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億
布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查
紐約地鐵槍案／工作人員讓乘客至安全車廂逃離現場 或槍手也跟著逃脫

紐約地鐵槍案／工作人員讓乘客至安全車廂逃離現場 或槍手也跟著逃脫